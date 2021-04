Gordon Murray T.50: il suono da corsa del motore [Video]

Per emozionarsi, un motore V12 aspirato come quello della Gordon Murray T.50 è la scelta giusta. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Gordon Murray Automotive regala le note acute di questa unità propulsiva marchiata Cosworth GMA. Il filmato, da ascoltare in religioso silenzio e con le casse ben bilanciate, offre una simulazione in corsa del possente cuore, idealmente impegnato tra i cordoli del circuito della Sarthe, dove va in scena la gloriosa 24 Ore di Le Mans. Ne derivano dei fotogrammi di estrema qualità sonora, che entrano direttamente nel cuore.

I fortunati clienti della supercar di Gordon Murray, ex progettista di Formula 1, avranno davvero un’orchestra ad accompagnare la loro azione in strada e su pista. Le riprese sonore sono state eseguite sul banco prova dinamometrico. Poi le musicalità meccaniche sono state abbinate alle alchimie planimetriche ed altimetriche della pista francese, dove la McLaren F1 GTR, progettata da Gordon Murray, mise a segno uno storico successo nel 1995. Il video, quindi, vuole essere di buon auspicio, anche sul piano del potenziale agonistico del mezzo.

Il geniale tecnico sudafricano crede che il V12 di 3.9 litri della sua nuova creatura sia il migliore mai realizzato. Sicuramente è uno dei più melodici di tutti i tempi. Ricordiamo che il cuore della Gordon Murray T.50 può toccare quota 12.100 giri, valore non certo comune fra le auto stradali. Non ci vuole molta fantasia per farsi un’idea sulle doti dinamiche di questa supercar in tiratura limitata, che eroga 700 cavalli di potenza su appena 986 chilogrammi di peso. A suo favore gioca anche l’aerodinamica attiva, tema molto caro all’autore del progetto.