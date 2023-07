Giovanni Falcone è il nuovo Managing Director di Citroën Italia

A 44 anni, sposato e con due figli, Giovanni Falcone è un rispettato professionista del settore. Laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha assunto il ruolo di Managing Director di Citroën Italia, guidata dal Country Manager Santo Ficili.

Nativo di Arona, Falcone ha intrapreso il suo percorso professionale nel Gruppo PSA nel 2007, occupando diversi ruoli chiave prima di giungere alla sua attuale posizione. La sua carriera ha preso avvio nel marketing di Peugeot, dove è salito di grado dal ruolo di product manager fino a diventare direttore marketing.

È riuscito ad aumentare la notorietà di Peugeot in Italia

Durante questo periodo, ha contribuito in maniera significativa all’aumento della notorietà della casa del Leone in Italia, portando modelli come la e-208 e l’e-2008 al podio del proprio segmento. In parallelo al suo impegno nel marketing, Falcone ha maturato preziose competenze nel campo delle vendite, ricoprendo ruoli da zone manager a direttore regionale di auto e veicoli commerciali per la regione del Centro-Sud Italia.

Questa esperienza gli ha permesso di comprendere a fondo le necessità di numerosi imprenditori che oggi fanno parte della rete commerciale di Stellantis, permettendogli di avere una visione a 360° del business.

Giovanni Falcone, inoltre, ha gestito il reparto Sales & After Sales delle filiali italiane di vendita di Citroën e Peugeot. Questa responsabilità gli ha fornito l’opportunità di interagire direttamente con l’aftersales e di capire i processi necessari per garantire un servizio clienti di eccellenza, dall’acquisto del veicolo fino all’assistenza post-vendita.

È orgoglioso di rappresentare Citroën nel Bel Paese

Nelle sue recenti dichiarazioni, il 44enne ha espresso il suo orgoglio nel rappresentare Citroën, casa automobilistica francese che, dal 1919, progetta auto, tecnologie e soluzioni di mobilità per soddisfare le esigenze di una società in continuo cambiamento.

L’obiettivo del nuovo Managing Director è quello di consolidare la posizione del costruttore francese come uno dei top player nel mercato italiano, lavorando a stretto contatto con la rete di concessionari italiani, la cui professionalità e motivazione sono già state ampiamente dimostrate.

Giovanni Falcone succede a Marco Antonini, il quale, dopo aver sostenuto la crescita del brand in Italia negli ultimi cinque anni – specialmente in termini di elettrificazione, è stato chiamato a livello europeo per diventare l’Area Operations Manager per il settore dei veicoli commerciali di Stellantis in Francia, Olanda e nelle aree di importazione del Nord Europa.