Citroën: Laurent Diot è il nuovo direttore Enlarged Europe

A partire dal 1° luglio 2023, Laurent Diot ha assunto il ruolo di direttore Enlarged Europe di Citroën. Riporta direttamente a Uwe Hochgeschurtz – Chief Operating Officer di Stellantis Enlarged Europe – e funzionalmente a Thierry Koskas – CEO di Citroën e Chief Sales & Marketing Officer di Stellantis.

Con oltre 25 anni di esperienza a livello internazionale nel settore automobilistico, Diot ha avuto una carriera ricca e stimolante. Entrato a far parte del Gruppo Renault nel 1997, ha ricoperto diversi ruoli nelle vendite, nel marketing e nello sviluppo aziendale, oltre a posizioni esecutive in differenti paesi e regioni: Europa, Asia, Cina, Sud America e Africa.

Prima di rientrare in Europa nel 2020 come direttore marketing del Gruppo Renault France, Laurent Diot ha lavorato come amministratore delegato in Marocco. Tra le sue posizioni precedenti spiccano il ruolo di vicedirettore generale Vendite e Marketing presso Dongfeng-Renault Automotive Co. in Cina e CEO di Renault Portogallo.

È entrato a far parte di Stellantis nell’ottobre del 2021

Diot si è unito a Stellantis nell’ottobre del 2021, assumendo il ruolo di direttore globale del Marketing e della Comunicazione per Fiat e Abarth a Torino. Da luglio 2023, però, il suo nome è legato indissolubilmente a Citroën in qualità di direttore Enlarged Europe.

Laureato all’École Centrale Paris con un master in Ingegneria Gestionale, ha ora la responsabilità dello sviluppo e dell’attuazione della strategia della casa automobilistica francese in tutto il Vecchio Continente nel suo nuovo ruolo.

Thierry Koskas ha espresso grande entusiasmo per l’ingresso di Diot: “Sono davvero felice ed emozionato di dare il benvenuto a Laurent Diot nella famiglia Citroën. La sua carriera internazionale, la sua competenza in vendite e sviluppo aziendale rappresentano punti di forza in linea con la strategia del nostro marchio. Sono fiducioso che Laurent contribuirà positivamente alla crescita del nostro marchio in tutta Europa e a livello globale”.

Con questa nuova nomina, Citroën conferma il proprio impegno nel consolidare la sua posizione sul mercato europeo e internazionale, puntando su leader competenti ed esperti come Diot.