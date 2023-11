Giorgetto Giugiaro su Tesla Cybertruck: ‘Bello o brutto avrà successo e venderà’

Giorgetto Giugiaro, il famoso designer italiano, ha espresso la sua opinione sul Tesla Cybertruck, il controverso pick-up elettrico presentato da Elon Musk nel 2019. Giugiaro, che ha disegnato auto iconiche come la Fiat Panda, la Lancia Delta e la DeLorean DMC-12, ha definito il Cybertruck “bello e brutto allo stesso tempo”, ma ha riconosciuto il suo potenziale commerciale. Giugiaro ha detto che il Cybertruck è “un’operazione di marketing geniale”, perché “rompe gli schemi” e “crea un forte impatto emotivo”. Ha aggiunto che il Cybertruck “si venderà perché è diverso da tutto quello che c’è sul mercato” e perché “risponde a una domanda di novità e di ecologia”.

Tesla Cybertruck si venderà: parola di Giorgetto Giugiaro

Giugiaro è senza dubbio uno dei designer automobilistici più influenti di tutti i tempi. Nel corso dei decenni la sua azienda è stata responsabile di centinaia di veicoli diversi, da quelli più oscuri a quelli più iconici. È conosciuto soprattutto per il suo approccio al design basato sulla “carta piegata”, affinato durante gli anni ’70. “Non voglio giudicare il Cybertruck bello o brutto. Sicuramente ha i suoi ammiratori che vogliono che un veicolo si distingua”, ha detto Giugiaro.

Tesla Cybertruck è un pick-up elettrico che si propone di rivoluzionare il segmento dei veicoli commerciali. Il veicolo ha una carrozzeria in acciaio inossidabile, un vetro blindato, una trazione integrale e una capacità di traino di oltre 6 tonnellate. Il veicolo sarà disponibile in tre versioni, con una, due o tre motori elettrici. Non si conoscono ancora i prezzi. Inizialmente si doveva partire da 39 mila dollari negli USA ma a quanto pare i prezzi saranno più alti di quelli previsti inizialmente da Elon Musk. Le prime consegne del pickup elettrico avverranno il prossimo 30 novembre. In quella data dunque avremo le idee più chiare sulle caratteristiche del nuovo modello di Tesla.