Giochi auto: in arrivo il nuovo capitolo di Gran Turismo 7

Gran Turismo è un titolo videoludico che non ha bisogno di presentazioni, dato che fin dal 1998, anno di lancio del primo capitolo ha accompagnato tutti gli appassionati di automobili fino a oggi. Il 4 di marzo verrà proposto sul mercato Gran Turismo 7, l’ultima fatica del simulatore di guida di Sony, che promette di garantire un’esperienza ancora più coinvolgente, non soltanto nella guida ma anche in tutte le altre fase del game. Nel frattempo il colosso dell’elettronica giapponese ha rilasciato alcuni video, che anticipano alcune parti di quello che sarà il gioco definitivo.

Cross-Gen

Gran Turismo 7 sarà un gioco “cross-gen”, cioè compatibile con la vecchia e la nuova generazione di consolle, quindi valido sia per Play Station 4 che per Play Station 5. Ovviamente chi disporrà della PS5 potrà beneficiare del feedback aptico, ovvero sia una vibrazione precisa che consente di trasmettere meglio tutte le asperità della dell’asflato, l’aderenza e la frenata, oltre a simulare al meglio la ghiaia e l’erba quando si va fuori pista. Altra esclusiva di questa consolle è l’illuminazione di tipo ray-tracing.

In ogni caso le versioni avranno lo stesso sistema simulativo, quindi non bisogna preoccuparsi per la dinamica di guida e le condizioni atmosferiche, che vanno dall’illuminazione all’umidità. La precisione della situazione atmosferica consente la creazione di pozzanghere di vario tipo in diverse parti della pista, che si asciugano in tempi diversi in base alla posizione e al meteo. Questo crea un comportamento diverso e molto simile a quello che potrebbe accadere in una situazione.

Un titolo longevo

Gran Turismo non sarebbe così famoso se non ci fossero i tanti tracciati che lo contraddistinguono, quindi non mancheranno e saranno ben 97, dislocati in 34 paesi diversi. Sono comprese sia le piste famose in tutto il globo, sia le versioni aggiornate dei circuiti classici come Trial Mountain, High Speed Ring e Deep Forest Raceway.

Per rendere il gioco più fruibile e longevo, resta presente la modalità offline sia con gli eventi singoli che con il campionato, oltre a specifiche attività come gare di accelerazione e di derapata. Le corse si possono suddividere per categoria di auto, potenza e trazione con difficoltà sempre crescente. Ovviamente ci saranno ancora le patenti, che consentiranno di approdare alle competizioni dal livello “medio” in poi. Presente anche l’immancabile multiplayer che può essere a schermo condiviso che online, dove si gareggia in un modo simile a Gran Turismo Sport.

Parco auto

Passo indietro, almeno per il momento, sul numero di auto disponibili: si parla di 400, mentre in Gran Turismo 6 erano addirittura 1200. Per l’acquisto di auto nuove resta il concessionario, il cosiddetto Brand Central che divide tutti i marchi per area geografica, ma la novità è il ritorno del concessionario di auto usate, che offre vetture a prezzo inferiore e gradualmente cambia la propria offerta. Infine ci sarà anche un concessionario esclusivo per le migliori auto storiche.

Prezzo

Il 4 marzo 2022 uscirà per PlayStation 4 e PlayStation 5. La versione PS4 ha il pre-order fissato a 69,99 euro, mentre quella per PS5 sarà in vendita a 79,99 euro. Se si è alla ricerca di qualcosa di più, bisogna optare per la 25th Anniversary Digital Deluxe Edition per PS5, che costa 99,99 euro.