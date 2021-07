Ecco come viene registrato il sound delle auto nei videogame [Video]

Oggi i videogame legati al mondo dell’auto sono sempre più realistici, anche nel sound, per regalare vigorose scariche di adrenalina ai giocatori. Un filmato ci permette di scoprire come avviene la registrazione del rombo di alcuni modelli presenti in Forza Horizon 5, videogioco sviluppato da Turn 10 Studios e pubblicato da Microsoft Studios.

Per rendere sempre più credibile l’esperienza di gaming, le musicalità meccaniche vengono acquisite da vetture reali, con tecniche molto raffinate. Nessun trucco, quindi. Il video che accompagna questo post ci porta dietro le quinte, per scoprire le tecniche di registrazione.

Ovviamente ci sono microfoni a tutto spiano, sia dentro che fuori le auto, per non perdere nemmeno una nota del sound dei modelli scelti. Questi ultimi, durante il complesso lavoro, vengono sottoposti alle condizioni d’uso più simili a quelle che potrebbero prendere forma nel videogame. Ecco allora un fiorire di partenze al fulmicotone, di passaggi ad alta velocità, di sovrasterzi di potenza, perché nessun possibile scenario deve venire a mancare.

Le operazioni di cattura dell’audio sono molto accurate, in linea con le ambizioni di un prodotto digitale che mira a un grande realismo. Nel video del backstage possiamo ammirare all’opera alcuni modelli protagonisti del gioco, come la BMW M3, la rara Jaguar XJ220, la Lancia Stratos, la Toyota Supra, la Lancia Fulvia HF ed altre ancora. Ora la parola passa ai fotogrammi. Buona visione!

