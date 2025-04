Il mercato delle auto elettriche in Germania si conferma in ottima salute nel primo trimestre del 2025, nonostante la fine degli incentivi governativi per i veicoli a zero emissioni, terminati a fine 2023. Le vendite BEV rappresentano circa il 17% delle nuove immatricolazioni, un dato che sottolinea la crescente accettazione di questa tecnologia da parte dei consumatori tedeschi.

ID.7 è la più venduta

I produttori locali dominano incontrastati il segmento, consolidando ulteriormente la loro posizione di leadership. Al vertice della classifica si trova la Volkswagen ID.7, che con 9.336 unità vendute si conferma il modello più popolare. Seguono altri modelli del gruppo Volkswagen: la ID.4 con 7.778 immatricolazioni e la Skoda Enyaq, che chiude il trimestre con 7.393 esemplari venduti. La gamma ID continua a primeggiare anche con la ID.3, che occupa la quarta posizione con 6.174 unità, mentre la CUPRA Born completa la top five con 5.241 vetture immatricolate.

Il panorama appare invece decisamente più complesso per Tesla. L’azienda americana, un tempo leader indiscusso del settore, registra un crollo significativo delle vendite in territorio tedesco. La Model Y, che in passato dominava le classifiche, scivola al settimo posto con appena 3.442 unità vendute, superata anche da modelli come l’Audi Q4 e-tron, che ha totalizzato 3.906 immatricolazioni.

L’effetto Musk

Un recente sondaggio potrebbe spiegare le difficoltà di Tesla nel mercato tedesco: il 94% degli intervistati ha dichiarato di non essere interessato all’acquisto di un veicolo del marchio. Questo dato è in parte attribuibile al controverso sostegno di Elon Musk al partito AfD, una scelta che ha alienato una significativa parte dei consumatori tedeschi, notoriamente attenti a questioni etiche e politiche.

Il resto della classifica delle vendite BEV evidenzia una preferenza marcata per i marchi europei. La BMW i4 registra 2.859 unità vendute, seguita dalla CUPRA Tavascan con 2.822 e dalla BMW iX con 2.797 immatricolazioni. Questo trend conferma come i consumatori tedeschi stiano premiando la qualità e l’affidabilità dei produttori locali, rafforzando ulteriormente la loro posizione sul mercato.

Il 2025 rappresenta quindi un momento di svolta per il mercato delle auto elettriche in Germania. Nonostante l’assenza di incentivi, la domanda rimane solida, ma con una netta redistribuzione delle quote di mercato. I produttori tedeschi non solo mantengono, ma rafforzano la loro leadership, mentre i competitor internazionali, in particolare Tesla, faticano a tenere il passo. Questo scenario evidenzia come il settore stia entrando in una nuova fase, in cui la fiducia e la preferenza dei consumatori giocano un ruolo sempre più determinante.