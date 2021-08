Genesis GV60: il nuovo SUV elettrico

La Genesis GV60 si presenta al mondo. Il SUV elettrico nasce sulla stessa piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) utilizzata anche da Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6 . Può essere pensato come l’alternativa più lussuosa e premium a questi due modelli, mentre i suoi dettami stilistici si accostano molto bene agli altri modelli Genesis attualmente in circolazione. La “G” nel nome rappresenta la Genesis, la “V” rappresenta la versatilità del veicolo elettrico e, secondo l’attuale nomenclatura della Casa automobilistica, i numeri più bassi enfatizzano l’atletismo, il che significa che verrà commercializzata come il “modello più atletico di sempre”.

Caratteristiche

La parte anteriore della GV60 è immediatamente identificabile grazie a suoi fari “Quad Lamps” e alla Crest Grille, sebbene sia stata rimodellata ed è più piccola rispetto ad altri modelli Genesis. Osservandola di lato, è impossibile non notare che la GV60 ha delle telecamere al posto dei tradizionali specchietti retrovisori. Oltre a questo, dispone inoltre di maniglie delle portiere elettriche che si aprono quando i passeggeri si avvicinano al SUV. Ha anche i cerchi in lega di notevole spessore, riescono a stupire l’osservatore. Nella parte posteriore della GV60 ci sono dei fanali a LED a due linee, uno spoiler fisso e una linea del tetto a forma di coupé.

Abitacolo

L’interno del Genesis GV60 ha anche alcuni tocchi unici, come la Crystal Sphere. Quando il veicolo è spento, la sfera di cristallo fa parte dell’illuminazione d’atmosfera del veicolo e quando si è pronti per guidare, la sfera ruota e appare il cambio shift-by-wire. Altri punti salienti dell’abitacolo della GV60 includono una console galleggiante, schermi per le telecamere dell’ala posteriore, un grande quadro strumenti digitale e un importante sistema di infotainment touchscreen. Ulteriori specifiche non sono state ancora rilasciate, ma nei prossimi mesi la Casa coreana presenterà in modo completo questo innovativo veicolo.