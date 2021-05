Genesis G70 Shooting Brake: la station wagon per il mercato europeo

Ecco la nuova Genesis G70 Shooting Brake, l’inedita station wagon di medie dimensioni del premium brand di Hyundai per il mercato europeo, dove debutterà entro fine anno. A livello di dimensioni, misura 469 cm in lunghezza, 185 cm in larghezza, 140 cm in altezza e 284 cm nel passo. Rispetto alla variante berlina, il bagagliaio è più spazioso del 40%. Quindi, se il volume del vano per i bagagli della Genesis G70 ammonta a 330 litri, la configurazione station wagon Shooting Brake avrà a disposizione più di 460 litri.

Le indiscrezioni sulle motorizzazioni

Oltre al volume del bagagliaio, il nuovo premium brand sudcoreano non ha comunicato nemmeno le specifiche tecniche della station wagon Genesis G70 Shooting Brake. Stando alle indiscrezioni, la vettura sarà disponibile con i propulsori a benzina 2.0 Turbo da 255 CV e 3.3 V6 da 366 CV di potenza, affiancati dal motore diesel 2.2D da 200 Cv di potenza. Oltre alla declinazione standard a trazione posteriore, sarà prevista anche la versione AWD a trazione integrale. Tuttavia, non è esclusa anche la configurazione PHEV a propulsione ibrida Plug-In.

Affiancherà i modelli G70, G80, GV70 e GV80

Il premium brand Genesis debutterà sul mercato europeo nel corso della prossima estate con la grande berlina G80 e la SUV di grandi dimensioni GV80, inizialmente destinate solo a Germania, Regno Unito e Svizzera. Successivamente, nel corso del prossimo autunno, la gamma sarà ampliata alla berlina media G70, nonché alla SUV di medie dimensioni GV70.