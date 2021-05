Genesis G70 Shooting Brake: i primi teaser

Dopo mesi di test e foto spia, il debutto mondiale della nuova Genesis G70 Shooting Brake è quasi imminente. Il brand di lusso sudcoreano, appartenente a Hyundai, ha anticipato i primi teaser del nuovo modello, una famiglia dall’aria sportiva, mostrata per ora con la carrozzeria coperta da un vinile mimetico. Una proposta che sfiderà le rivali tedesche nel segmento D in Europa. Il suo arrivo nel vecchio continente è previsto per il prossimo mese di giugno.

Look dinamico, carrozzeria familiare

Nello specifico si tratta di una variante della nuova Genesis G70 in veste familiare con un carattere sportivo evidenziato dal portellone inclinato, in cui si integrano i geni del moderno stile di design del marchio asiatico. Dalle prime immagini rilasciate spiccano anche i sottili gruppi ottici divisi in due strisce luminose, il prominente spoiler che funge da espansione del tetto e gli scarichi sferici integrati.

Contro le rivali tedesche

La rivale di lusso dell’Audi A4 Avant, della BMW Serie 3 Touring e della Mercedes Classe C era già stata precedentemente confermata dall’azienda, che aveva indicato la sua presentazione nel corso di questo 2021 e una commercializzazione esclusivamente per l’Europa, come alternativa al segmento dei SUV.

Interni sofisticati

La Genesis G70 Shooting Brake, come è conosciuta oggi, sarà caratterizzata anche dal suo moderno design degli interni, uno stile molto evoluto e sofisticato percepibile soprattutto nell’ampio tunnel di trasmissione, nella consolle centrale pulita e nell’ampio touch screen che emerge dal cruscotto. Inoltre, la strumentazione digitale riproduce fedelmente il design dei classici orologi analogici.

Meccanica

Il nuovo modello debutterà a breve e per ora non abbiamo informazioni ufficiali sulla sua gamma motori. Ad ogni modo nel Vecchio Continente questa gamma dovrebbe disporre del noto quattro cilindri diesel CRDi da 2,2 litri da 200 CV e del potente V6 da 3,3 litri e 370 CV, entrambi con cambio automatico a 8 rapporti e possibilità di avere la trazione integrale.