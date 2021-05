Genesis: il marchio premium di Hyundai è pronto a sbarcare in Europa

Genesis, brand premium di Hyundai, nato cinque anni fa da una costola del marchio coreano, è ormai pronto per il suo arrivo sul mercato europeo. Lo sbarco di Genesis nel Vecchio Continente sarà graduale e partirà questa estate. Il brand asiatico sarà disponibile in un primo momento in Germania, Regno Unito e Svizzera, mentre successivamente arriverà anche in altri mercati come l’Italia.

Si parte con una berlina e un SUV

Il primo modello della gamma disponibile sarà la berlina G80, affiancata dalla variante “SUV” battezzata GV80, mentre entro la fine dell’anno sono attesi i modelli G70 e GV70. Secondo le ultime indiscrezioni, nei prossimi 12 mesi dovrebbe debuttare anche un inedito e misterioso modelli sviluppato appositamente per la clientela europea, a cui si aggiungeranno ben 3 modelli elettrificati. Tra questi ultimi troveremo la G80 elettrica, presentata recentemente al Salone di Shanghai, e un ulteriore modello basato sulla piattaforma E-Gmp, utilizzata per la prima volta sulla nuova Ioniq 5.

Tre brand alla conquista dell’Europa

Con l’arrivo di Genesis in Europa si delinea la strategia del Costruttore coreano basata su tre differenti brand, ovvero Hyundai, Ioniq e il già citato marchio premium Genesis. Quest’ultimo non avrà sicuramente vita facile sul mercato europeo, dove la fanno da padrone i soliti marchi premium tedeschi, anche se Genesis punterà molto sulla “Customer Experience”, proponendo alla clientela la massima semplificazione delle operazioni di acquisto. Genesis non avrà concessionari fisici, ma potrà contare su pochi e selezionati store denominati “Studio” che in un primo momento si troveranno nelle città di Londra, Monaco e Zurigo.

Acquisti esclusivamente on-line

L’intero processo di acquisto potrà essere portato a termine on-line, inoltre gli utenti potranno approfittare dell’aiuto di un personal assistant Genesis che fornirà supporto durante l’intero ciclo di vita della vettura. Questo processo di acquisto permetterà di far risparmiare tempo alla clientela, ma non denaro, considerando che i listini saranno fissi e non sono previsti sconti nonostante l’abbattimento dei costi a causa dell’assenza di una rete commerciale fisica. Una volta saldato il conto, la vettura sarà consegnata direttamente al domicilio del cliente.

Verrà impiegata la medesima modalità quando sarà necessario effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ricordiamo che la garanzia sul prodotto sarà valida per un periodo di 5 anni e comprenderà senza costi aggiuntivi l’assistenza stradale, l’auto sostitutiva e gli aggiornamenti software gratuiti over-the-air. Oltre all’acquisto vero e proprio dell’auto saranno disponibili anche diversi contratti di noleggio.