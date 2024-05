Geely ha presentato il Galaxy E5, un nuovo SUV medio che si aggiunge alla sua famiglia elettrificata. Come il più grande E8, il Geely Galaxy E5 si distingue per il design minimalista e l’innovazione tecnologica, mantenendo un prezzo competitivo in Cina tra i 18.000 e i 25.000 euro.

Il Galaxy E5 è costruito sulla piattaforma GEA di Geely, un’evoluzione della SEA utilizzata anche da Volvo, Lotus, Zeekr e Polestar. La GEA, derivata dalla Sustainable Experience Architecture (SEA), supporta vari tipi di propulsori, inclusi motori elettrici, range extender, ibridi plug-in e persino metanolo verde. Questa piattaforma è descritta da Geely come la prima architettura intelligente 4-in-1 al mondo, integrando hardware, sistemi, sostenibilità e intelligenza artificiale per garantire aggiornamenti costanti, efficienza e un basso impatto ambientale.

Geely Galaxy E5, caratteristiche

Il Galaxy E5 è lungo 4,6 metri, largo 1,9 e alto 1,6 metri, con un passo di 2,7 metri. Il design moderno include una griglia chiusa, LED che simulano stelle e fari posteriori estesi in larghezza. Gli optional comprendono cerchi da 18 o 19 pollici a cinque razze e un tetto panoramico.

Gli interni del Galaxy E5 sono luminosi e minimalisti, con una predominanza di colori bianchi. Il volante ha una doppia base piatta con due razze, e il cruscotto LCD è integrato con un ampio display touch centrale che utilizza il sistema operativo Flyme Auto sviluppato da Meizu, ora parte di Geely. Alimentato dal chip Dragon Eagle-1 a 7 nanometri, il sistema supporta aggiornamenti OTA, ricarica wireless per cellulari, sedili anteriori con riscaldamento, ventilazione e massaggio a 8 punti, e un sistema audio con 16 altoparlanti.

Dettagli ancora da rivelare

Sebbene i dettagli ufficiali del motore non siano ancora stati annunciati, Geely ha rivelato che l’E5 utilizzerà un drive elettrico intelligente 11-in-1 e la batteria Shendun, offrendo un’autonomia potenziale di 2.000 km nelle versioni PHEV e range extender. Una versione con motore singolo è stata segnalata presso il MIIT cinese, con una potenza massima di 160 kW e un pacco batterie al fosfato di litio, raggiungendo una velocità massima di 175 km/h.

Non ci sono ancora informazioni sulla versione a metanolo del Galaxy E5, né se sarà il primo veicolo su piattaforma GEA a utilizzare questo biocarburante, che potrebbe essere accettato anche in Europa.