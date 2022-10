Foxtron Model B, svelata la nuova elettrica taiwanese

Hon Hai Technology Group colosso tecnologico taiwanese, nota come Foxconn e famosa per la produzione degli iPhone, ha deciso di allargare il proprio spettro di azione sbarcando nel settore diversificare delle auto elettriche. Alcuni giorni fa quando, in occasione del terzo Hon Hai Tech Day (HHTD), la Foxconn ha svelato ufficialmente la compatta Model B e il pick-up Model V.

Foxtron: una gamma completa

Questi due modelli vanno a completare la gamma del costruttore, frutto della collaborazione con Yulon Motors, e forte dei modelli già presentati e denominati Model E e Model C. Il gruppo asiatico nel 2020 ha infatti sviluppato in casa, una piattaforma di hardware e software di tipo open-source che potrà essere utilizzata e implementata anche da terzi per produrre auto elettriche. Un anno dopo, l’azienda ha acquisito l’impianto produttivo della Lordstown, in Ohio, e ora sta costruendo una grande fabbrica in Wisconsin, dove dovrebbe realizzare veicoli elettrici.

Foxtron Model B

Sviluppata con l’aiuto della Pininfarina, come il resto della gamma, la Foxtron Model B si presenta come un’elettrica compatta, lunga 430 cm, che dovrebbe scontrarsi con concorrenti del calibro di Volkswagen ID.3 e Cupra Born. La Model B sfoggia un’estetica pulita, ben proporzionata e nello stesso tempo molto personale. Gli ingegneri hanno lavorato molto sull’aerodinamica ottenendo un CX pari a 0,26, mentre l’autonomia raggiunge i 450 km.

Foxtron Model V

Decisamente più limitate le informazioni sul nuovo pick-up Foxtron Model V (nella foto qui sopra). Tra le caratteristiche confermate troviamo un corpo vettura doppia cabina e 5 posti, la capacità di carico raggiunge invece una tonnellata e quella di rimorchio arriva fino a 3 tonnellate. Il cassonato è stato sviluppato sia per un utilizzo cittadino che più gravoso, per questo motivo vanta l’utilizzo di una lunga serie di sensori, coadiuvati con gli specchietti retrovisori elettronici, che inviano le immagini al display del sistema multimediale.