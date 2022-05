Formula E: la McLaren arriverà nel 2023

La Formula E continua ad attrarre sempre più pubblico e interessi, mentre dal prossimo anno si arricchirà con un Team che ha lasciato il segno nel mondo del Motorsport. Dal 2023 ci sarà anche McLaren Racing a competere con le monoposto a zero emissioni, sostenendo un altro importante impegno parallelo alla Formula 1, alla Indycar e alla Extreme X. Il Team di Woking cercherà di conquistare un posto di testa, dato che prenderà il posto degli ultimi vincitori della categoria.

Formula E: addio Mercedes-EQ

Per entrare in modo ufficiale nel mondo della Formula E, la McLaren Racing ha acquistato il team uscente Mercedes-EQ, campione piloti e costruttori nel 2021. Quello che è certo è che l’attuale team principal, Ian James, manterrà il suo ruolo all’interno della squadra per permettere una transizione migliore verso la nuova compagine. Successivamente verrà presa una decisione circa il fornitore di motori e sulla coppia di piloti che parteciperà al campionato.

Una decisione di una certa rilevanza, anche in vista della prospettiva dell’arrivo delle nuove monoposto Gen3, che saranno più leggere, veloci ed efficienti. Ian James ha commentato così questo nuovo accordo:

Fin dalla nascita di questa squadra nel 2019, prestazioni e sostenibilità sono state le chiavi del nostro successo. Entrare a far parte della famiglia McLaren è un privilegio e poter continuare a lavorare con loro è elettrizzante.

La sfida di McLaren

La McLaren entrerà in competizioni con importanti avversari, come: DS, Jaguar, Nissan, Porsche e Maserati. La sfida del Brand inglese rientra nei piani di crescita della tecnologia EV da parte di McLaren Racing come parte del progetto sostenibilità. Zak Brown, CEO della McLaren Racing, ha aggiunto: