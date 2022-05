McLaren 720S: una versione speciale per il nuovo GP di Miami

La Formula 1 si sta già preparando per la premiere di una delle sue nuove gare più attese, il F1 Miami GP. Un nuovo Gran Premio per il quale gli organizzatori del campionato hanno scommesso forte e ovviamente lo sanno anche le squadre. Il conto alla rovescia è iniziato e iniziano già ad arrivare i primi modelli speciali come questa McLaren 720S che indosserà i nuovi colori del team McLaren e che vedremo partecipare ai famosi Pirelli Hot Laps, con piloti e celebrità a testare la pista con supercar come questa.

I colori e la grafica McLaren Racing

Il gemellaggio con il mondo del motrosport è evidente fin dall’inizio, visto che questa 720S si presenta con gli stessi colori e grafica che indossano le monoposto McLaren Racing, non solo in F1, ma anche in Indycar o Extreme E, con una rigorosa base nero opaco e una grande presenza di “Fluro Papaya” all’anteriore.

Ad accentuare le linee di questa vettura sportiva c’è anche la tonalità azzurro New Blue che incornicia il paraurti aerodinamico e le prese d’aria, percorre le minigonne laterali fino al parafango posteriore e risalta anche lo spoiler posteriore a scomparsa.

Alla fine della minigonna laterale c’è il famoso emblema del Kiwi, in arancione, segno distintivo dell’origine neozelandese del team e del suo fondatore Bruce McLaren, mentre le ruote sfoggiano una finitura aggressiva carbon black con bordi azzurri, accompagnata da pinze dei freni in colore Papaya.

McLaren 720S: una futura versione MSO?

A questo look molto “racing” si accompagna la meccanica di serie della supercar britannica, con un motore V8 biturbo da 4.0 litri con 720 CV di potenza e 770 Nm di coppia massima con cui questa supercar è in grado di chiudere uno 0/100 km/h in 2.9 secondi e raggiungere una velocità massima di 340 km/h.

Al momento McLaren non ha precisato se questa finitura diventerà una delle sue edizioni speciali di MSO o semplicemente fungerà da modello promozionale che indossa i colori del nuovo Grand Prix.