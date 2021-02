Ford S-Max e Galaxy Hybrid 2021: motore, allestimenti, prezzi

È già passato circa un anno da quando la Casa americana ha annunciato il lancio in Europa delle nuove varianti ibride della sua gamma delle monovolume, la nuova Ford S-Max Hybrid e Ford Galaxy Hybrid 2021. Pronte ora a sbarcare sul mercato, saranno le prime versioni elettrificate di questa famiglia che che allungheranno il ciclo di vita commerciale, in un momento in cui difficilmente potranno coprire un ruolo di primo piano a causa della forte tendenza dei SUV.

In realtà si tratta degli unici modelli sopravvissuti dell’intera gamma delle monovolume Ford, dalla quale sono tra l’altro già scomparsi modelli come Ford B-Max e Ford C-Max.

Il powertrain ibrido

Queste nuove varianti ibride non plug-in della gamma Galaxy e S-MAX condivideranno lo stesso schema meccanico ibrido, ereditato dall’attuale Ford Kuga Hybrid. Questo è costituito da un blocco benzina a 4 cilindri da 2,5 litri associato a una trasmissione elettrica. La potenza totale combinata di questo set è di 190 CV e la trasmissione è fornita da un cambio automatico di tipo CVT su entrambi i modelli.

Il motore elettrico è alimentato da un piccolo pacco batterie al litio da 1,1 kWh che viene ricaricato esclusivamente dal sistema di rigenerazione dell’energia, quindi l’autonomia in modalità elettrica è piuttosto breve. Si tratta di un powetrain ideale per l’uso urbano, poiché consente una notevole riduzione del consumo medio omologato, che in questo caso diventa 6,4 litri/100 km con emissioni di CO2 di 147 g/km secondo il ciclo WLTP.

Le modifiche tecniche di queste versioni non alterano la capacità interna di questi modelli, visto che le batterie sono integrate nel pavimento in modo tale da non influenzare la presenza delle tre file di sedili di entrambe le monovolume, o la loro stessa capacità di carico.

Allestimenti e prezzi

La nuova Ford S-Max Hybrid sarà prodotta nello stabilimento dell’azienda di Almussafes, Valencia, e sarà disponibile in quattro livelli di allestimento:

Trend

Titanium

ST-Line

Vignale

Da parte sua, il Ford Galaxy Hybrid sarà disponibile solo nel livello di allestimento Titanium. I due modelli sono già disponibili per gli ordini, con prezzi a partire rispettivamente da 44.850 e 48.650 euro, che diventano 33.200 e 36.050 grazie alla promozione della Casa.