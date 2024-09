Ford Pro ha svelato un’importante novità per il mercato dei pickup europei con la presentazione del Ford Ranger Plug-In Hybrid all’IAA Transportation di Hannover. Questo nuovo modello combina l’efficienza della guida elettrica con la robustezza e la versatilità che hanno reso il Ranger un’icona nel settore. Il risultato è un veicolo che promette di mantenere tutte le qualità che gli utenti amano, come la capacità di carico e le prestazioni off-road, ma con l’aggiunta della possibilità di guidare in modalità elettrica, una caratteristica che rafforza ulteriormente la leadership di Ford Pro nel segmento.

Ford Ranger Plug-In Hybrid, prestazioni e powertrain

Il nuovo Ranger Plug-In Hybrid è dotato di un motore che produce una coppia massima di 690 Nm, la più alta mai registrata per un Ranger. Questo, unito a un’autonomia in modalità elettrica di oltre 45 km, rende il modello particolarmente attraente per chi cerca un pickup potente e sostenibile. Un altro aspetto innovativo del veicolo è il sistema Pro Power Onboard, che permette di alimentare e ricaricare dispositivi e attrezzi direttamente dal veicolo con una potenza fino a 6,9 kW, eliminando la necessità di un generatore esterno.

Ford Pro ha deciso di lanciare il Ranger Plug-In Hybrid in un’edizione speciale, chiamata Stormtrak, che si affiancherà ai già noti allestimenti Wildtrak e XLT. Questa versione limitata è pensata per chi cerca un pickup con un tocco di esclusività, grazie a dettagli di design unici e una dotazione di serie particolarmente ricca. La Stormtrak si distingue per elementi estetici come i cerchi in lega da 18 pollici, una griglia a nido d’ape e un nuovo colore esclusivo, il Chill Grey.

Il cuore del Ranger Plug-In Hybrid è un motore EcoBoost a benzina da 2,3 litri, abbinato a un motore elettrico da 75 kW e una batteria da 11,8 kWh. Con una potenza complessiva di 279 CV, il nuovo Ranger supera anche il modello con motore V6 turbodiesel da 3.0 litri. La ricarica della batteria richiede meno di quattro ore utilizzando un caricatore monofase da 16 amp, garantendo così un’elevata flessibilità d’uso.

Prestazioni sempre più off-road

Un altro punto di forza del Ranger Plug-In Hybrid è la capacità di offrire prestazioni off-road senza compromessi. Grazie al sistema di trazione integrale avanzato e a una serie di modalità di guida selezionabili (Auto EV, EV Now, EV Later e EV Charge), gli utenti possono scegliere come e quando sfruttare l’energia della batteria, a seconda delle esigenze del momento.

Le prime consegne del Ford Ranger Plug-In Hybrid sono previste per la primavera del 2025, con la produzione che avverrà a Silverton, in Sudafrica. Questo modello si affiancherà alla già consolidata gamma di Ranger diesel disponibili in Europa, offrendo così una scelta ancora più ampia per i clienti.

Infine, come tutti i veicoli della gamma Ford Pro, anche il Ranger Plug-In Hybrid è supportato da una suite completa di servizi dedicati, tra cui assistenza, ricarica, software e finanziamenti flessibili, pensati per semplificare l’esperienza utente, migliorare la produttività e ridurre i costi di esercizio. L’app FordPass e il sistema Ford Pro Telematics permettono di monitorare in tempo reale lo stato del veicolo, ottimizzando la gestione delle flotte aziendali e riducendo i tempi di fermo.