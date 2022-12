Ford Ranger diventa Platinum

Ford Ranger, il pick-up più venduto in Italia ed in Europa nella sua categoria, con l’allestimento Platinum strizza l’occhio al lusso grazie alle sue caratteristiche premium. E’ possibile ordinarlo nel Vecchio Continente anche se l’inizio della produzione è previsto per il mese di marzo 2023, con le prime consegne che avverranno dalla tarda primavera.

Ford Ranger Platinum: dettagli cromati e fari a LED Matrix

Esternamente il Ford Ranger Platinum si differenzia dalle altre versioni per l’esclusiva griglia cromata come altri elementi della carrozzeria. Spiccano nell’insieme i nuovi cerchi in lega da 20 pollici con dettagli in ebano lucido, i vetri oscurati e le luci diurne all’interno dei fari Matrix LED. Inoltre, le barre sul tetto di serie aggiungono un look deciso e un maggior senso di praticità.

Ford Ranger Platinum: abitacolo di gran lusso

L’abitacolo del Ford Ranger Platinum è rivestito in pelle e sia il guidatore che il passeggero anteriore si accomodano su sedili in pelle premium traforata e trapuntata con regolazione elettrica a 10 vie, funzioni di riscaldamento e raffreddamento ed eleganti cuciture a contrasto. La texture del legno d’acero scuro a grana aperta sottolinea il design dell’interno, mentre l’illuminazione interna mira a creare un’atmosfera rilassante. Le informazioni di strumentazione ed infotainment provengono da due schermi da 12 pollici. Non manca un sistema audio B&O a otto altoparlanti 6 ed un piano di ricarica wireless per lo smartphone. La connettività è garantita da un modem FordPass Connect di serie che consente a più funzioni di essere sempre aggiornate over-the air, grazie al software Ford Power-Up che permette di migliorare prestazioni ed efficienza del veicolo nel tempo.

Cuore potente, connettività e sicurezza al top