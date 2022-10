Ford Ranger 2022: svelati i prezzi per l’Italia

La Casa dell’Ovale Blu ha svelato il listino prezzi ufficiale del nuovo Ford Ranger 2022 che in Italia verrà declinato nelle versioni Limited e Wildtrak, disponibili dal 2023 e che seguono il lancio della versione sportiva Raptor, targata Ford Performance. Il nuovo Ranger si presenta in una veste completamente inedita, adottando un design distintivo e una dotazione tecnologica di primo livello. Tra le novità troviamo anche un nuovo V6 diesel da 3.0 litri che lo rende letteralmente inarrestabile.

Ford Ranger 2022: design muscoloso e abitacolo hi-tech

Se l’esterno è imponente e muscoloso, l’abitacolo della Ranger sfoggia un ambiente tecnologico e molto curato che prende ispirazione da alcuni modelli della Casa come la Mustang Mach3. Non manca una strumentazione digitale che sfrutta un display da 12,4 pollici mentre la console è dominata da un touchscreen verticale da 12 pollici che permette di gestire il sofisticato sistema di infotainment SYNC 4A di ultima generazione. La dotazione di sicurezza comprende numerosi ADAS tra cui il Pre-Collision Assist, il Lane-Keeping System per il mantenimento della corsia e il Reverse Brake Assist per la frenata in retromarcia, oltre ad ulteriori tecnologie come il Blind Spot Information con Cross-Traffic Alert e il Trailer Coverage.

Ford Ranger 2022: gamma propulsori

La novità principale della gamma propulsori riguarda l’introduzione del nuovo motore turbodiesel V6 da 3.0 litri in grado di sviluppare 240 CV e 600 Nm di coppia, gestiti dal un cambio automatico a 10 velocità. Con questo motore il pick-up consente di trainare senza sforzo fino a 3.500 kg. La gamma propulsori viene completata dal diesel EcoBlue 2.0 litri monoturbo da 170 CV con cambio manuale a sei rapporti e dall’EcoBlue 2.0 litri bi-turbo da 205 CV e cambio automatico a 10 rapporti.

Inarrestabile

Il Ranger conferma le sue doti da fuoristrada “duro e puro”, grazie anche a ben sei modalità di guida selezionabili che completano un telaio progettato per migliorare gli angoli di attacco. Le modalità disponibili sono: Normal, Eco, Slippery, Mud/Ruts, Sand e – per le trasmissioni automatiche – Tow Haul. Questi settaggi regolano i parametri del veicolo, tra cui l’erogazione della potenza, il controllo della trazione, il controllo elettronico della stabilità e gli schemi di cambio marcia per ottimizzare le prestazioni nei differenti scenari di guida.

Prezzi di listino

Il listino della Ranger Limited parte da 43.750 euro (IVA esclusa), mentre per la versione Wildtrak da 46.250 euro, sempre IVA esclusa. Entrambi le varianti risultano declinate con carrozzeria a doppia cabina.