Ford Ranger Raptor: la versione sportiva di Ford Performance

Il nuovo Ford Ranger è stato presentato solo tre mesi fa e ora è la volta della sua versione più potente ed estrema, Ford Ranger Raptor 2023. La nuova generazione porta con sé nuove funzionalità, tra cui un motore a benzina ancora più potente, sospensioni FOX, trazione integrale e la tecnologia più recente per migliorare le sue capacità fuoristrada.

Il suo arrivo sui mercati europei è previsto nell’autunno di quest’anno, con prezzi attorno ai 66.000 euro con l’allestimento ancora più radicale che fa parte della famiglia di prodotti Ford Performance ed è ispirato al fratello maggiore, il Ford F-150 Raptor.

Nuovo Ford Ranger Raptor: il design

A partire dal suo design, il nuovo Ford Ranger Raptor sfoggia un look completamente nuovo basato sullo stile forte e audace del Ranger di nuova generazione. E così troviamo un potente frontale con luci a LED a forma di C e una grande griglia con la scritta ‘FORD’ al centro. Sotto, un robusto paraurti con protezioni centrali.

I nuovi passaruota integrano parafanghi più larghi, accompagnati da pedane laterali in alluminio pressofuso, mentre la parte posteriore sfoggia un paraurti specifico con doppie uscite di scarico e un pianale di carico con passaruota e barre laterali. Il set poggia su cerchi in lega da 17 pollici avvolti con pneumatici fuoristrada esclusivi Raptor.

Anche l’abitacolo riceve alcuni dettagli come i sedili sportivi ispirati ai caccia, sia davanti che dietro, accenti Code Orange sul quadro strumenti e illuminazione ambientale. Il volante sportivo è in pelle, riscaldato, e i paddle del cambio in magnesio fuso.

Inoltre il nuovo Raptor non scende a compromessi sulla tecnologia più recente, con un quadro strumenti digitale da 12,4 pollici e un touchscreen centrale da 12 pollici per il sistema di infotainment Ford SYNC 4, con Apple CarPlay, Android Auto e un sistema audio B&O a 10 altoparlanti.

Meccanica Ford Performance

Tuttavia la grande novità si trova sotto il cofano, dove Ford ha deciso di installare un motore a benzina EcoBoost V6 da 3,0 litri messo a punto da Ford Performance. In questo modo il nuovo Ranger Raptor 2023 sviluppa 288 CV di potenza e 491 Nm di coppia, un notevole balzo in avanti in termini di prestazioni rispetto al precedente biturbo diesel 2.0 litri.

Ford Performance ha assicurato che il motore offre una risposta immediata dell’acceleratore e un sistema anti-lag da corsa simile a quello utilizzato dalle Ford GT e Ford Focus ST. Il motore è abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti ed è dotato di uno scarico attivo che consente al guidatore di configurare il proprio sound in base a quattro modalità: Silent, Normal, Sport e Low.

Telaio sofisticato

Per la nuova Ford Ranger Raptor 2023, la divisione auto sportive dell’azienda dell’Ovale Blu ha implementato una serie di supporti e rinforzi specifici sul telaio, ridisegnando completamente le sospensioni. È abbinato alla nuova generazione di ammortizzatori FOX da 2,5 pollici con valvola interna e bocchettoni di riempimento dell’olio infusi di teflon.

Inoltre, il nuovo Ranger Raptor è dotato di una serie di protezioni sottoscocca rinforzate, con una piastra paramotore anteriore in acciaio ad alta resistenza di 2,3 mm di spessore, scudo motore inferiore e scudo ripartitore di coppia. Ci sono anche ganci di traino anteriori e posteriori per fornire diverse opzioni di recupero.

La ciliegina sulla torta è un avanzato sistema di trazione integrale permanente con una nuova scatola di trasferimento a due velocità combinata con differenziali autobloccanti anteriori e posteriori. Infine, sono disponibili 7 modalità di guida che consentono al guidatore di configurare la risposta del veicolo: Normal, Sport e Slippery (strada), e Rock crawl, Sand, Mud/Ruts e Low (off-road).

Dave Burn, ingegnere capo del programma Ford Performance per il Ranger Raptor, ha spiegato: