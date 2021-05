Ford Mustang: la versione sportiva Mach 1 per il mercato italiano

La gamma italiana della Ford Mustang è stata ampliata con la versione sportiva Mach 1, equipaggiata con il motore a benzina 5.0 V8 da 460 CV di potenza e 530 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio manuale Tremec a sei marce, consente di raggiungere la velocità massima di 267 km/h e accelerare da 0 a 100 in 4,8 secondi. Con il cambio automatico a dieci rapporti, invece, fa registrare 249 km/h di velocità massima e 4,4 secondi per lo spunto 0-100 in accelerazione.

Dettagli che fanno la differenza

Tra le specifiche caratteristiche della nuova Ford Mustang Mach 1 figurano il differenziale a slittamento limitato, le sospensioni adattive MagneRide, le pinze dei freni Brembo a sei pistoncini, il nuovo spoiler aerodinamico, il dispositivo Drive Modes con le modalità di guida Sport e Track, la funzione Track Apps con il dispositivo Launch Control e i cerchi in lega da 19 pollici di diametro a dieci razze di colore Dark Tarnish.

Solo 57 esemplari in colorazione unica

Per il mercato italiano sono previsti solo 57 esemplari della nuova Ford Mustang Mach 1, unicamente nella colorazione Fighter Jet Grey con le Hood Stripes sul cofano e le Side Stripes sulle portiere. Inoltre, sono previsti la calandra di colore nero lucido, gli elementi dell’abitacolo in alluminio tornito color Dark Engine e gli interni in pelle Ebony con i dettagli a contrasto di colore arancione, mentre la dotazione di serie sarà completa di soglie battitacco dedicate, quadro strumenti digitale da 12 pollici, sedili anteriori climatizzati e sistema multimediale Sync 3 con il display touch screen, il navigatore satellitare, il modem Ford Pass Connect integrato e l’impianto audio B&O dotato di dodici altoparlanti.