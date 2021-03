Ford Mustang: in Europa rimarrà solo la V8

La Ford Mustang sarà offerta in Europa d’ora in poi solo con la motorizzazione V8. La Casa dell’Ovale Blu ha deciso di smettere di commercializzare la versione della pony car con l’EcoBoost da 2,3 litri a causa della bassa domanda nel Vecchio Continente.

Sempre più americana, anche in Europa

La Ford Mustang “europea”, dunque, diventa più americana che mai. La versione equipaggiata con il motore turbo a quattro cilindri 2.3 EcoBoost è stata, fino ad ora, la versione più accessibile dal punto di vista economico, ma questo fattore non è bastato a conquistare gli appassionati europei dell’american car.

Questa versione della Ford Mustang era stata sviluppata, all’epoca, appositamente per il mercato europeo, ma in poco tempo è diventato chiaro che chi ha deciso di acquistare la pony car ha voluto darle tutto il carattere che ha sempre avuto dall’altra parte dell’Oceano.

Il fascino irrinunciabile degli otto cilindri

La maggior parte dei clienti ha optato, dunque, per il motore V8 da 5,0 litri e probabilmente lo ha fatto anche per ragioni economiche. Basti pensare, infatti, che non esistono sul mercato altre auto con un propulsore con questa architettura e potenza –450 cavalli– per un prezzo di circa 50.000 euro.

Oggi il configuratore Ford offre solo due versioni della Mustang. La prima, la GT, che diventa ora il modello base. E la seconda, la Mach 1, che è il passo precedente alle unità firmate Shelby (in Italia importate da Cavauto).

Il quattro cilindri da 2,3 litri, che consentiva di acquistare una Mustang a partire da poco più di 40.000 euro, scompare quindi dal catalogo dopo aver rappresentato appena il 15% degli ordini europei per l’auto. La sua potenza era di 290 cavalli. Tuttavia, quest’unità è ancora utilizzata, ad esempio, dalla Ford Focus ST.