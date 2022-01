Ford Mustang impazzita finisce sul pubblico [Video]

Gli eroi è meglio lasciarli al cinema, perché cercare di imitarne le gesta nella vita quotidiana è assai rischioso. Lo ha capito, a sue spese, il conducente della Ford Mustang protagonista del video, i cui eccessi potevano avere delle conseguenze spaventose sugli spettatori di un evento ricco di intemperanze.

Teatro delle riprese è l’area perimetrale di una concessionaria Lamborghini di Sarasota, in Florida. Qui si sono dati appuntamento alcuni proprietari di auto sportive. Purtroppo, come spesso accade nei raduni, i “geni” non mancano. Sono quelli che vogliono far vedere di essere dei fenomeni. Uno di questi sfila dopo diverse supercar e muscle car (andate direttamente a metà fra il quinto e il sesto minuto per vederlo in azione).

Il tizio conduce una Ford Mustang di colore nero, ma subito dopo la sua immissione sulla strada principale le cose prendono una brutta piega, perché pigia sul comando del gas con la stessa energia che si usa per schiacciare una mosca fastidiosa. La voglia di mettere in mostra le proprie capacità di guida e di guadagnare gli applausi dei presenti annebbia il suo senso di responsabilità e fa il resto.

In un attimo l’uomo perde il controllo della muscle car americana, che si fionda contro il pubblico copiosamente presente ai margini della striscia d’asfalto. Poteva finire molto male, ma per fortuna il resoconto parla di un solo ferito, con qualche acciacco alla caviglia. La corsa della Ford Mustang impazzita si è chiusa a pochi metri dall’area di sosta di alcune Lamborghini. L’ufficio dello sceriffo locale ha emesso due citazioni e continua ad indagare sull’incidente.

Fonte | Carscoops