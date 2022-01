Incidente per Arnold Schwarzenegger: il suo SUV finisce sopra una Prius

Brutto incidente a Los Angeles per Arnold Schwarzenegger. Il leggendario attore ed ex governatore della California, al volante del suo gigantesco SUV GMC Yukon, è finito sopra una Toyota Prius con una donna a bordo. Il crash è avvenuto in prima serata, all’incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue, a breve distanza dalla casa del divo statunitense. Anche una Toyota Corolla e una Porsche Taycan bianca sono state danneggiate.

Secondo le prime ricostruzioni, tutte da confermare, Arnold Schwarzenegger avrebbe svoltato a sinistra quando per lui il semaforo era ancora rosso. Il fatto che siano scattati gli airbag del GMC Yukon conferma che l’incidente non è stato lievissimo.

L’attore non si è fatto niente, ma la donna alla guida della Prius si sarebbe procurata una piccola ferita alla testa. Per fortuna nulla di preoccupante, ma giustamente è stata portata in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Schwarzenegger ha espresso preoccupazione per lo stato di salute della donna. Nessun uso di alcol o droghe all’origine dell’incidente.

