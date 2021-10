La Ford Mustang mette al muro un’altra auto senza colpirla [Video]

Quella dei burnout è una forma di intrattenimento che piace a diversi proprietari di Ford Mustang. Alcuni di questi non godono di particolari simpatie negli Stati Uniti, per la loro inclinazione verso certe esuberanze di guida, nei contesti meno appropriati. Non sorprende, quindi, un pizzico di diffidenza nei loro confronti.

Il video odierno mostra cosa può succedere miscelando i due fattori. Da un lato il conducente di una Ford Mustang che fa scivolare le ruote motrici fino a formare il classico fumo bianco. Dall’altro, il proprietario di una vettura in sosta, in quella che sembrerebbe un’area di parcheggio. L’esuberanza del tizio al volante della muscle car americana, accompagnata da note rombanti, mette paura all’altro.

Quest’ultimo, vedendo qualche piccolo ondeggiamento dell’auto impegnata nello show e temendo di essere colpito, inserisce in fretta la retromarcia. Poi accelera, in preda alla paura, finendo per schiantarsi contro un pilastro in cemento armato. Il filmato ci ha fatto scoprire una cosa nuova: le Mustang possono danneggiare le altre auto senza nemmeno toccarle.