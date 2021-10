Ford Mustang 2022: arrivano la Stealth Edition e la California Special

La Ford continua ad aggiornare il suo modello iconico, la Mustang, che per il 2022 è proposta nella variante Stealth Edition e in quella denominata California Special, due allestimenti che la rendono ancora più accattivante.

Stealth con il 2.3 EcoBoost

La Stealth Edition è abbinata alla motorizzazione 2.3 EcoBoost, quindi al 4 cilindri sovralimentato, si caratterizza per i cerchi da 19 pollici neri che fanno pandant con il simbolo della Ponycar dello stesso colore per un tocco dark sempre apprezzato. L’elemento più caratterizzante di questa versione è comunque la grande ala posteriore, ma la personalizzazione si estende all’interno grazie a delle soglie battitacco illuminate ed al badge specifico.

California Special ora disponibile con il pacchetto GT Performance

Discorso completamente diverso per la California Special, che è spinta dal mitico V8 da 5 litri e si riconosce esternamente per via del badge rosso sulla calandra, per le strisce racing sulla fiancata, e per la presa d’aria laterale puramente estetica. Ovviamente, non manca anche in questa variante lo spoiler posteriore, e l’abitacolo è contraddistinto dalle cuciture rosse che rendono l’ambiente più aggressivo insieme alle scritte in rilievo sui sedili anteriori e ad altre sigle di riconoscimento sulla plancia e sui tappetini.

L’aspetto più interessante però, è che adesso la California Special può essere scelta in abbinamento al pacchetto GT Performance che offre delle sospensioni con taratura più aggressiva, un impianto frenante Brembo con pinze a 6 pistoncini all’anteriore, ed il differenziale autobloccante Torsen per gestire al meglio la potenza. Con questo pacchetto opzionale inoltre si hanno uno sterzo ed un controllo della stabilità ricalibrati, degli pneumatici più larghi, una barra antirollio più grande al posteriore, ed una barra duomi.