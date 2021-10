Ford Mustang RTR Series 1: solo 500 esemplari

RTR Vehicles di Vaughn Gittin Jr. ha annunciato la sua ultima collaborazione con Ford che vedrà il lancio della nuova Mustang RTR Series 1 del 2021, un’edizione della pony car americana limitata a sole 500 unità.

La Serie 1 Mustang di RTR è un pacchetto installato dal rivenditore che può essere ordinato con qualsiasi modello EcoBoost Premium o GT. Gli aggiornamenti sono principalmente di natura visiva, ma comprende anche miglioramenti delle prestazioni.

Esterni

A partire dagli esterni, RTR ha sviluppato una nuova griglia, completa di luci di marcia diurna a LED, un nuovo spoiler, pannelli bilancieri esclusivi, uno splitter, un nuovo diffusore, un’appendice per l’ala posteriore, badge RTR e nuove luci. Questa Mustang sfoggia anche ruote da 19 pollici Ford Performance con calotte centrali RTR.

Inoltre Ford Performance installerà il suo Track Handling Pack sui modelli senza il sistema di sospensione MagneRide, mentre i modelli dotati di MagneRide beneficiano del kit di sospensione MagneRide Ford Performance.

Gli interni

Ulteriori modifiche sono state apportate all’abitacolo della Mustang. Queste includono tappetini ricamati, una placca del cruscotto e pannelli delle portiere serializzati e un pomello del cambio RTR. Gli acquirenti ottengono anche un portachiavi personalizzato e un certificato di autenticità con il loro VIN.

Prezzi

Il pacchetto costa 6.296 dollari in un concessionario Ford mentre l’installazione costa ulteriori 1.200 dollari. Per coloro che desiderano di più, RTR offre anche i pacchetti Spec 1, Spec 2 e Spec 3 per la Mustang 2021 che includono molti più aggiornamenti, incluso un nuovo compressore.