Ford GT: brividi urbani nella notte ed è quasi crash | Video

Alcuni, quando sono al volante di un’auto sportiva, pensano di essere dei fenomeni e si comportano di conseguenza, mettendo a repentaglio la loro vita e quella degli altri. La stessa cosa, in realtà, succede anche con mezzi di trasporto più comuni, ma fa meno notizia. Nel video odierno possiamo “ammirare” uno di questi “mancati campioni”, impegnato al posto guida di una splendida Ford GT, nel cuore di una città, in piena notte.

Il tizio, sapendo di essere ripreso, libera spavaldamente la potenza della coupé d’oltreoceano, ma le ruote motrici perdono il grip, facendola danzare pericolosamente. Sembra inevitabile il contatto con una vettura parcheggiata sul lato sinistro della strada, ma una mano divina evita il peggio. Il successivo effetto pendolo sembra rientrare nelle capacità di controllo del driver che, a mio avviso, si è reso conto dei rischi connessi a certe esuberanze. Sono certo di una marcia a ritmo blando, da parte sua, nelle fasi successive dell’uscita.

Protagonista incolpevole delle riprese, come dicevamo, è stata una Ford GT. La supercar americana, ispirata nei tratti alla GT40, di cui costituisce un remake stilistico, è stata prodotta in poco più di 4 mila esemplari, dal 2004 al 2006. Sotto il suo cofano posteriore trova accoglienza un motore V8 da 5.4 litri di cilindrata, dotato di compressore volumetrico. Ne derivano una potenza massima di 550 CV e una coppia di 680 Nm, su un peso di 1.500 kg. Con queste credenziali energetiche, la Ford GT è in grado di bruciare in 3.3 secondi il passaggio da 0 a 100 km/h e di raggiungere una punta velocistica di 330 km/h.