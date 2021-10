All’asta la Ford GT di Vaughn Gittin Jr.

Il campione di drifting Vaughn Gittin Jr. sta vendendo la sua Ford GT 2018 ed è destinato a realizzare un notevole profitto su di essa.

Gittin Jr. è stata una delle persone fortunate a cui è stata data la possibilità di acquistare la nuova Ford GT e l’ha ordinata tramite Bob Davidson Ford Lincoln di Baltimora, nel Maryland. È rifinita in una tonalità speciale soprannominata Lead Foot Grey, che era un’opzione da 30.000 dollari, ed è anche dotata di un pacchetto di finiture esterne in fibra di carbonio opaca da 15.000 dollari.

Vinile protettivo e ruote forgiate

La supercar è in vendita tramite Bring A Trailer e l’elenco indica che è dotata di una pellicola protettiva per proteggere la carrozzeria. Monta cerchi forgiati da 20 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 da 245/35 all’anteriore e 325/30 al posteriore. Nel prezzo d’acquisto è incluso anche un set di ruote forgiate RTR Aero 5 rifinite in nero opaco con accenti verdi e un secondo set di pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2.

Gli interni

L’interno della GT sfoggia il tema “Dark Energy” che include sedili avvolgenti Sparco in fibra di carbonio rifiniti in Alcantara nera. Questo rivestimento in Alcantara si estende attraverso la console centrale, i pannelli delle porte e il cruscotto. Per le cinture di sicurezza Gittin Jr. ha optato per ancoraggi a sei punti.

Solo 3.200 km

La Ford GT di Gittin Jr. Ha percorso appena 3.200 km. Una fattura dimostra inoltre che l’auto ha 61.250 dollari in equipaggiamento opzionale e aveva, originariamente, un prezzo al dettaglio di 515.200 dollari. A pochi giorni dalla fine dell’asta, le offerte hanno già raggiunto i 750.000 dollari.