Una rara Ford Galaxie del 1967 è stata messa all’asta su eBay con un prezzo base di 1.400 dollari, offrendo agli appassionati l’opportunità di recuperare un autentico pezzo di storia dell’automobilismo americano, nonostante le sue attuali condizioni richiedano un restauro auto integrale.

Esemplare da recuperare

Questo esemplare, attualmente localizzato a Oakley, Kansas, ha già catturato l’attenzione di 13 potenziali acquirenti, sebbene non abbia ancora ricevuto offerte concrete. La vettura, che rappresenta un’icona dell’epoca d’oro delle auto d’epoca americane, si presenta come una vera sfida per i restauratori più esperti.

Il modello ’67 della Galaxie era rinomato per le sue opzioni di personalizzazione e per il caratteristico design del tetto, che lo distingueva dalle versioni precedenti. L’esemplare in questione conserva ancora diversi elementi originali dell’abitacolo, inclusi i pannelli delle portiere, suggerendo che l’auto non sia stata cannibalizzata per altri progetti di restauro.

Ford Galaxie, bisogna lavorarci molto

Tuttavia, le criticità non mancano: l’assenza del motore e della trasmissione rappresenta la sfida più significativa, insieme ai danni da ruggine evidenti sulla carrozzeria e nel sottoscocca. Gli interni necessitano di una completa ricostruzione, anche se la presenza di tutti i vetri originali in buone condizioni rappresenta un punto di partenza incoraggiante.

L’assenza di un prezzo di riserva rende questa Galaxie particolarmente interessante per gli appassionati disposti a intraprendere un impegnativo progetto di restauro. Chi deciderà di raccogliere questa sfida avrà l’opportunità di riportare all’antico splendore uno dei simboli più rappresentativi dell’industria automobilistica americana degli anni ’60.