Un ritrovamento straordinario sta conquistando il web: una rara Pontiac Firebird 10th Anniversary Edition del 1979 è stata scoperta in un fienile negli Stati Uniti, dove è rimasta dimenticata per oltre 40 anni. Questo iconico modello, con meno di 6.000 miglia percorse in quasi mezzo secolo, rappresenta un vero gioiello della storia dell’industria automobilistica americana.

Un ritrovamento sensazionale

La scoperta è stata effettuata da un utente di eBay, identificato come ‘dem918242’, che ha rinvenuto l’auto in Texas. La vettura, appartenuta a un solo proprietario, si presenta in condizioni non ottimali ma con un telaio solido. Nonostante la presenza di ruggine e la necessità di interventi di restauro auto su elementi come i sedili interni e il pianale del bagagliaio, la struttura principale della Firebird rimane intatta. Il venditore ha sottolineato che i pannelli laterali, le guide delle portiere e il cofano sono ancora in buone condizioni, così come l’originale radio a otto tracce, un dettaglio che farà sicuramente gola ai collezionisti.

Questo modello speciale della Firebird è dotato di un motore Oldsmobile 403 automatico, celebre per la sua affidabilità. Nonostante il lungo periodo di inattività, il motore sembra essere in buone condizioni, grazie al chilometraggio estremamente basso. La vettura è stata già messa all’asta su eBay, dove le offerte hanno superato i 3.500 dollari, un prezzo che potrebbe crescere notevolmente considerando la rarità e il fascino del modello.

Pontiac Firebird: fascino intatto

Le edizioni 10th Anniversary della auto d’epoca Pontiac Firebird sono particolarmente ambite dagli appassionati, grazie al loro design unico e alle finiture distintive, come la verniciatura argento con fiamme sul cofano. Tuttavia, non è comune trovare esemplari in condizioni originali e con così pochi chilometri. La Firebird scoperta in Texas rappresenta quindi un’occasione irripetibile per collezionisti e amanti delle auto classiche.

Negli ultimi anni, le storie di restauro auto hanno catturato l’attenzione del pubblico, come nel caso di un’altra Firebird riportata in vita dopo 21 anni di abbandono. Questo nuovo ritrovamento promette di aggiungere un altro capitolo affascinante alla storia di questi veicoli leggendari, simboli di un’epoca d’oro dell’automobilismo americano.