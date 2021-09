Ford Fiesta restyling 2022: novità, allestimenti e motori

La eterna bestseller di segmento B per l’Ovale Blu si aggiorna: a quattro anni dal debutto dell’attuale settima generazione, Ford Fiesta si prepara ad esordire nella nuova edizione-restyling 2022. Un programma di novità che riguarda l’estetica e le dotazioni, finalizzate a “rinfrescare” l’immagine della Ford più venduta di sempre (oltre 20 milioni di esemplari immessi in circolazione dalla storica prima serie “targata” 1976) e che rinnova la sfida nella supercompetitiva fascia delle “compattissime”, che insieme al Segmento C ed alle vetture “a ruote alte” (SUV e crossover) detiene la maggioranza delle vendite in Europa.

Modifiche di dettaglio al corpo vettura

Nello specifico, il disegno esteriore è stato ulteriormente affinato, più che “stravolto”: solamente alcuni dettagli contribuiscono a meglio caratterizzare ciascuno degli allestimenti proposti. Da segnalare la dotazione dei gruppi ottici Full Led anteriori di serie per tutte le versioni (a richiesta sono ora disponibili i proiettori Led Matrix con fari abbaglianti adattivi e fanaleria posteriore a Led con finitura in nero lucido per la cornice), l’apposizione del monogramma Ford al centro della calandra anziché nella zona anteriore del cofano (a sua volta leggermente modificato nello stile, insieme ai paraurti, per avvicinarsi a quello che equipaggia il SUV Puma), l’aggiunta di due nuove tinte carrozzeria (Boundless Blue e Beautiful Berry) che si abbinano a sette differenti disegni per i cerchi in lega. Le configurazioni restano due: tre porte (proposta in effetti sempre più rara anche fra le vetture di segmento inferiore) e cinque porte.

La composizione di gamma

Ford Fiesta 2022, che debutterà sul mercato all’inizio del prossimo anno, mantiene la piattaforma condivisa con Ford Puma. Invariati gli allestimenti di gamma:

Plus ;

; Titanium ;

; ST-Line (anche in versione X);

(anche in versione X); Active (anche X).

Più avanti saranno resi noti tutti i dettagli relativi ai prezzi di vendita ed agli equipaggiamenti per il mercato italiano.

Abitacolo e dotazioni hi-tech

All’interno, Ford Fiesta 2022 adotta una serie di upgrade nelle finiture e nella scelta dei materiali. La strumentazione digitale, configurabile e con display da 12.3” si abbina al modulo multimediale Sync 3 (schermo touch da 8”) che di serie offre la “suite” di servizi di connettività FordPass Connect attraverso cui l’utente ha la possibilità di controllare diverse funzioni con il proprio device portatile. Decisamente ampia è la disponibilità di ADAS: dal Cruise Control adattivo al dispositivo di parcheggio automatizzato, alla frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento di ciclisti e pedoni, al Blind-spot Assist (rilevamento angoli ciechi), al Wrong Way Alert (che, per mezzo della telecamera anteriore e sulla base dei dati di navigazione, avvisa il conducente nel caso in cui si sia imboccato contromano un tratto di strada), al Local Hazard Information, che avvisa preventivamente il guidatore su eventuali ostacoli o condizioni pericolose presenti lungo il tragitto intrapreso.

Motorizzazioni: è anche ibrida

Sotto al cofano, Ford Fiesta 2022 verrà proposta nelle varianti 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 CV e 155 CV (con sistema ibrido leggero ad alternatore-starter 48V e Auto Start&Stop, cambio manuale a sei rapporti oppure automatico Powershift doppia frizione a sette rapporti) e 1.0 EcoBoost benzina da 100 CV, più il 1.5 EcoBoost 200 CV specifico della configurazione sportiva alto di gamma ST di cui dettagliamo più sotto. Le modalità di guida sono tre, ciascuna delle quali finalizzata ad una differente risposta di acceleratore, Esc, controllo trazione e tempi di cambio marcia nei modelli con cambio automatico: “Normal”, “Sport”, “Eco”. La versione Active dispone in più delle modalità “Trail” e “Slippery”, mentre il “Track Mode” è specifico dell’allestimento ST.

Ford Fiesta ST: ancora più “cattiva”

Da sempre vicinissima ai clienti che ricercano del “pepe”, Ford conferma anche la fortunata Fiesta ST. Il modello high performance viene equipaggiato con la generosa unità motrice 1.5 EcoBoost turbo da 200 CV e ben 320 Nm (contro 290 Nm della serie precedente) di coppia massima, assetto sviluppato ad hoc con l’impiego di un set di ammortizzatori Tenneco e molle dedicate, differenziale autobloccante Quaife ottenibile a richiesta (accessorio consigliabile per scaricare a terra le elevate prestazioni della “baby da sparo” di Ford!), nuovi sedili semi-anatomici con poggiatesta integrato, finitura in Chrystalline Grey per la calandra, tinta carrozzeria Mean Green esclusiva e programma di guida “Track Mode” al posto dell’”Eco Mode” adottato dalle altre versioni. La “super-Fiesta” dichiara valori su strada decisamente elevati: 230 km/h la velocità massima, e 6”5 per lo scatto da 0 a 100 km/h.