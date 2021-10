Ford Expedition Timberline Off-Grid Concept: il debutto al SEMA

È trascorso meno di un mese dal “reveal” della nuova edizione-restyling 2022: e Ford Expedition – SUV “full-size” giunto alla maturità della quarta generazione – si presenta in un’inedita veste che arricchisce i contenuti marcatamente fuoristradistici introdotti con l’inedito allestimento Timberline, adottato dall’attuale nuova versione e che dal canto suo porta in dote, fra gli altri, un kit di sospensioni rialzate (che permettono di aumentare l’altezza libera da terra a ben 270 mm, con angoli di ingresso e di uscita portati a rispettivamente 28°5 e 23°7), carreggiate più larghe, cerchi da 18” con pneumatici Goodyear Wrangler AT da 33”, un riduttore a due rapporti e le protezioni sottoscocca “ereditate” dal poderoso F-150 Raptor, nonché il sistema Trail Turn Assist che già equipaggia Ford Bronco.

Si tratta, nella fattispecie, del progetto Ford Expedition Timberline Off-Grid Concept, una configurazione che, come il nome scelto suggerisce, strizza l’occhio all’ampia versatilità di impiego dell’allestimento Timberline per gli appassionati delle lunghe escursioni fuoristrada a più tappe.

È un “prototipo” ma adotta tutti gli accessori ufficiali

I tecnici di Dearborn specificano che Ford Expedition Timberline Off-Grid Concept viene presentato come veicolo illustrativo, tuttavia il “capitolato” di accessori utilizzati appartengono interamente al catalogo di componenti aftermarket disponibili presso tutte le concessionarie ufficiali: chiunque sarà in grado di allestire il proprio Expedition Timberline “ad immagine e somiglianza” di quello realizzato dall’Ovale Blu (unico ostacolo, al di qua dell’Oceano: il SUV alto di gamma del “colosso” di Dearborn non viene esportato ufficialmente in Europa).

I dettagli di preparazione

Esterni

L’allestimento prevede, all’esterno, l’adozione di una tenda da tetto (fornita dallo specialista Thule) progettata per essere agganciata alle barre portatutto longitudinali, una tenda-veranda parasole, una doccia portatile; e, via via, una “batteria” di faretti supplementari a Led, utili alla guida offroad nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità. Non mancano ulteriori lampade, sempre a diodi luminosi, collocate nei passaruota e nel portellone.

Sospensioni e ruote

L’assetto, che come si accennava più sopra è di serie più elevato nella configurazione Timberline rispetto alla restante gamma Expedition, è stato ulteriormente sollevato grazie all’impiego di un set di ammortizzatori FOX Performance “Elite Series” da 2.5” (simili, in questo senso, a quelli utilizzati per lo stesso Ford F-150 Raptor), mentre i gruppi ruota presentano un kit di cerchi da 17” e pneumatici All-Terrain da 35”. L’altezza libera da terra risulta, in effetti, aumentata di altri 50 mm, fino a raggiungere ben 320 mm.

Dotazioni per i lunghi viaggi

A completare l’allestimento, c’è un “pacchetto” aggiuntivo che, puntualizza Ford, non fa parte degli accessori dedicati allo Sport Utility “full-size”, seppure si chiami “Turtleback Expedition”: ne fanno parte due serbatoi supplementari per l’acqua calda e l’acqua fredda, un lavello ed un piano cottura con due fuochi.

Farà bella mostra di sé al SEMA 2021

Ford Expedition Timberline Off-Grid Concept, che mantiene la motorizzazione V6 EcoBoost da 3,6 litri (con potenza portata a 440 CV) della nuova configurazione Timberline, sarà esposto il prossimo weekend in Virginia, all’Overland Expo East (rassegna interamente dedicata al fuoristrada, al camping ed al turismo itinerante), e più avanti al SEMA 2021 di Las Vegas (in programma dal 2 al 5 novembre), pronto a tornare in formato “live” dopo la forzata cancellazione nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.