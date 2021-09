Ford Expedition: restyling 2022 per il SUV americano

Un restyling di metà carriera per la Ford Expedition aggiorna la gamma con più potenza, tecnologia extra e un nuovo assetto fuoristrada, giusto in tempo per competere con la nuova Jeep Wagoneer.

Tra le novità ci sono modifiche alle luci (ora unità LED) e alle griglie, oltre all’opzione del sistema di guida a mani libere BlueCruise di Ford. Ma la novità più grande è l’aggiunta di un nuovo rivestimento Timberline per gli appassionati di fuoristrada e un pacchetto Stealth Performance per i city cruiser attenti allo stile.

Timberline

La Timberline si distingue per i suoi accenti di stile arancione, dentro e fuori, e le ruote da 18 pollici avvolte da pneumatici Goodyear Wrangler AT da 33 pollici che aiutano a sollevarla da terra fino a 10,6 pollici, 0,6 pollici in più rispetto alla Jeep Wagoneer.

E per chi vuole avventurarsi nel fuoristrada duro e puro, tra gli accessori compaiono anche c’è un riduttore a due velocità, la protezione sottoscocca dell’F-150 Raptor e la funzione Trail Turn Assist vista in precedenza sulla Bronco . Questo sistema blocca la ruota posteriore interna per aiutare a ridurre il raggio di sterzata in spazi ristretti.

Motore e pacchetto Stealth Performance

Il motore che spinge la Ford Expedition 2022 è il V6 Ecoboost da 3,5 litri che, con il pacchetto Stealth Edition, raggiunge 440 CV e 692 Nm di coppia massima. Disponibile su Expedition Limited e Limited Max, il nuovo pacchetto Stealth Performance aggiunge inoltre sospensioni più sportive, accenti esterni neri lucidi, loghi Ford neri, pinze dei freni rosse e cerchi neri da 22 pollici.

L’equipaggiamento prevede, come optional, la strumentazione digitale da 12,4 pollici e un enorme touchscreen verticale da 15,5 pollici che sarà familiare a chiunque si sia seduto dentro una nuova Mustang Mach-E.