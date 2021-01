Ford Bronco Heritage Edition: nel 2022 il debutto di un’inedita versione vintage

La Casa dell’Ovale blu è ormai pronta ad inaugurare la produzione della nuova generazione del Ford Bronco, fissata all’inizio di maggio di questo anno. L’ultima rivisitazione dell’iconico fuoristrada americano, prodotto dagli anni ’60 fino ai ’90, si caratterizza per il suo elevato livello di personalizzazione, inoltre nel prossimo futuro il Costruttore onorerà la lunga eredità di questo celebre modello con il lancio di alcune versioni speciali ispirate al passato.

Il debutto nel 2022

Secondo il forum specializzato Bronco6G, ripreso anche dalla stampa internazionale, la Casa dell’Ovale blu è pronta a svelare nel 2022 una versione speciale che potrebbe essere battezzata “Bronco Heritage Edition”. Realizzato in tiratura limitata e caratterizzato da un look e una dotazione di ispirazione retrò, il Bronco Heritage Edition dovrebbe distinguersi per una serie di miglioramenti stilistici di carattere vintage come colori, decalcomanie e dettagli unici.

Omaggio alla generazione del 1965?

Anche se non ci sono conferme di questo genere, questa versione speciale potrebbe omaggiare la prima generazione del Bronco, lanciato negli Stati uniti nel 1965. Tra le opzioni di customizzazione potrebbero essere disponibili diverse livree speciali di ispirazione retrò come ad esempio le iconiche tinte arancione, turchese, blu e giallo, ognuna di esse abbinate al tetto in contrasto di colore bianco. È probabile che non mancherà anche su un set di ruote ispirate al passato, magari personalizzate da una striscia bianca applicata sulla spalla dello pneumatico.

In arrivo altre opzioni aftermarket

Alla futura edizione in serie limitata si aggiungeranno nuovi tipi di personalizzazioni sempre ispirate al lungo passato di questo modello, a cui si aggiungeranno gli accessori aftermarket realizzate da aziende terze. Basti infatti pensare che la Maxlider starebbe lavorando ad una variante del Bronco 2021 ispirato alla Nite Edition degli anni ’90, mentre la Saleen vorrebbe puntare ad una nuova versione del veicolo da corsa “Big Oly” Bronco che ha gareggiato nella Baja 1000 del 1972.