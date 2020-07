Ford Bronco: svelato l'anti Jeep Wrangler

Di Junio Gulinelli martedì 14 luglio 2020

Tre versioni, due motorizzazioni e due livelli di trazione integrale per un off-road puro e crudo





Anche se ormai rimanevano pochi dubbi rispetto all’aspetto e ai contenuti del nuovo Ford Bronco, il fuoristrada duro e puro dell’Ovale Blu ha mostrato la sua immagine al completo.

Look neo-retro: le fotografie del nuovo Ford Bronco

Un’immagine spettacolare, imponente e di rottura. Anche Ford, come Land Rover con il nuovo Defender, ha deciso di puntare tutto sul design neo-retro plasmando la figura del 4x4 con linee ispirate alla prima generazione del Bronco, quella degli Anni ’60-’70, con superfici ben marcate, molta personalità e un’estetica che mette davanti a tutto la robustezza di questo mezzo.

Ford Bronco 2021: gli interni

Stesso mix retro/futuristico caratterizza l’abitacolo, funzionale e robusto e anch’esso scolpito con geometrie ben definite e con un carattere tutto proprio. L’esclusività si nota già a partire dai materiali scelti, ultra resistenti a ogni tipo d’uso e facili da pulire. Dal punto di vista tecnologico non manca l’innovazione, con il nuovo sistema multimediale Ford SYNC 4 con schermo da 12 pollici e strumentazione digitale con display LCD a colori.

Tre versioni: Sport (SUV), 2 porte o 4 porte

Sui mercati su cui sarà disponibile, non in Europa sfortunatamente, lo si potrà scegliere in tre differenti versioni. Il Ford Bronco convenzionale, quello più rivolto al 4x4, proposto con carrozzeria a 2 o 4 porte, o la variane in stile SUV unicamente a 4 porte. Nel caso del Bronco a 2 porte, la lunghezza è di 4.412 mm con un passo di 2.550 mm, mentre la 4 porte arriva a 4.811 mm con passo di 2.949 mm. Il Bronco SUV sarà invece il più piccolo, con 4.387 mm di lunghezza e un passo di 2.670 mm.

Ford Bronco: le motorizzazioni

La nuova generazione del Ford Bronco arriverà sul mercato, inoltre, con due motorizzazioni: il 2.3 EcoBoost da 270 CV e 420 Nm e il 2.7 V6 EcoBoost da 310 CV e 542 Nm. Nel primo caso si potrà scegliere il cambio manuale a 7 marce o l’automatico a dieci rapporti, mentre la versione V6 potrà essere abbinata soltanto alla trasmissione automatica.

Due tipi di trazione integrale

Ford ha inoltre puntato parecchio sulla dimensione 4x4 del nuovo Bronco, che potrà contare su due sistemi di trazione integrale. Da un lato il più semplice con scatola di trasferimento a due rapporti, controlli elettronici per la trazione e fino a 7 modalità di guida; Normal, Eco, Sport, Sabbia, Discesa, Fango e Rocce. Nella versione più sofisticata il sistema 4x4 dispone di un selezionatore automatico per la scatola di trasferimento a due velocità, differenziale Spicer Performa-TRAK su entrambi gli assi, asse posteriore fisso Dana 44 AdvanTEK e asse anteriore con ruote indipendenti Dana AdvanTEK.

In funzione dell’allestimento e degli optional installati, il Ford Bronco vanta specifiche off-road variabili, con l’allestimento Badlands al top della gamma. In questo caso l’altezza da terra varia tra i 213,4 mm e 294.6 mm e la capacità di guado raggiunge 851 mm.

Negli USA il Ford Bronco avrà un prezzo d’accesso di 29.995 dollari ed è giù pre-ordinabile con un acconto di 100 dollari.