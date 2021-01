Fisker: un teaser anticipa il futuro pick-up elettrico

Fisker, costruttore americano diventato famoso per la sua (poco fortunata) supercar elettrica Karma, torna a far parlare di sé dopo la pubblicazione di un teaser che anticipa il lancio di un inedito pick-up elettrico. L’immagine in questione è stata pubblicata dal fondatore e ceo della Casa, Henrik Fisker, sul proprio profilo LinkedIn.

Una novità dopo l’altra

Henrik, papà di capolavori del calibro di Aston Martin DB9, Aston Martin V8 Vantage, Artega GT e BMW Z8, aveva di recente fornito interessanti anticipazioni sulla Ocean, nuovo modello pronto ad un imminente debutto sul mercato. Ora però, l’attenzione dell’a.d. si sta concentrando su questo misterioso pick-up a zero emissioni che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere battezzato con il nome di Alaska.

Stile futuristico

In realtà, questo nuovo rendering segue una precedente immagine pubblicata nel febbraio 2020 che ci aveva regalato una prima idea sul futuro pick-up a batterie. Rispetto alla precedente foto però, il design del veicolo risulta differente, a partire dai proiettori posteriori a LED di inedita concezione e fino ad arrivare al nuovo spoiler installato sul tetto, impreziosito da una fascia LED integrata.

Ancora avvolta nel mistero

Tra le altre novità stilistiche spiccano i cerchi in lega a raggi color argento e nero, mentre le maniglie posteriori sembrano essere posizionate al di fuori delle portiere. L’immagine ci mostra soltanto la fiancata sinistra e la vista posteriore, mentre il resto del corpo vettura è ancora avvolto nel mistero. Ora non ci resta che attendere ulteriori informazioni relative alla futura Fisker Alaska che siamo sicuri non tarderanno ad arrivare, ovviamente via social.