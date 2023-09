Fiat si conferma leader della mobilità sostenibile durante la Settimana Europea della Mobilità

Nella settimana dal 16 al 22 settembre 2023, Fiat conferma ancora una volta il suo impegno per la sostenibilità nella mobilità urbana. Si tratta della Settimana Europea della Mobilità 2023, una campagna organizzata direttamente dalla Commissione Europea. Molte città hanno aderito all’iniziativa, proponendo attività legate al tema del risparmio energetico.

Anche in occasione della Settimana Europea della Mobilità Fiat si distingue

Il marchio organizza diverse attività per la Settimana Europea della Mobilità 2023, dimostrando la sua sensibilità per la sostenibilità nella mobilità urbana. Tra queste, ci sono dei programmi educativi, con la collaborazione di importanti media partner, e due giorni di speciali Long Test Drive delle iconiche Nuova 500 e Abarth 500e. Inoltre, per far conoscere al pubblico Fiat Nuova 500, vengono coinvolti oltre 100 speciali Brand Ambassador, che raccontano la propria esperienza personale in quanto già possessori del modello. Infine, presso le proprie concessionarie sul territorio, la principale casa automobilistica italiana offre ai clienti figure esperte per rispondere a ogni domanda e approfondire tutte le tematiche legate all’elettrificazione.

Per i Brand FIAT e Abarth, la Settimana Europea della Mobilità 2023 è anche l’opportunità per proporre delle offerte speciali dedicate a vari modelli. Per tutto il mese di settembre 2023, sia per la Nuova 500 che per la Abarth 500e, sarà attivo il servizio E-GAP in sette città: Milano, Roma, Bologna, Torino, Brescia, Verona e Trento. Con questa promozione, in questi comuni FIAT offre la ricarica mobile e on-demand in modalità fast usando solo energia da fonti rinnovabili. In questo modo, scaricando l’app di E-GAP, il cliente potrà richiedere il servizio dovunque si trovi e ottenere la ricarica entro i successivi 90 minuti, semplicemente lasciando l’auto parcheggiata per strada, senza ulteriori azioni necessarie.

Il servizio, completamente gestito da remoto, permette di risolvere il problema della ricarica per chi non può ricaricarla a casa o a lavoro o per chi cerca la sicurezza di avere sempre una soluzione di ricarica disponibile senza vincoli.