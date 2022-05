Tom Cruise e la Fiat 500 nel nuovo film di Mission Impossible

Per gli appassionati del cinema d’azione, Tom Cruise e la lunga saga di Mission Impossible, sono un must assoluto. Grande evoluzioni, imprese mirabolanti e, spesso e volentieri, manovre al cardiopalma a bordo di auto e moto. Ultimamente è uscito il trailer ufficiale del nuovo capitolo del fortunato franchise, che si chiama “Dead Reckoning Part One” ed è la settima fatica che tratta le avventure dell’agente segreto dell’IMF Ethan Hunt, interpertato dal celebre attore americano. Il regista Brian De Palma stavolta ha sorpreso il suo attore immortalando a bordo di una vettura insolita per delle pazze manovre su strada, ovvero una vecchia Fiat 500 degli anni cinquanta per le strade di Roma.

Tom Cruise dice no alla Ferrari

La maggior parte delle immagini del trailer sono ambientate in Italia, un po’ tra i canali di Venezia e soprattutto sulle strette strade di Roma, dove Tom Cruise elabora una serie di acrobazie al volante in prima persona, e senza controfigure, a bordo di una Fiat 500 gialla d’epoca, con tanto di targa “nera” e cambio non sincronizzato. Pensare che l’agente speciale Ethan Hunt ha deciso di prendere la piccola utilitaria torinese, preferendola alla più prestante ed esuberante Ferrari F12tdf del 2015. Che sia la scelta giusta? Le due italiane, poi, non sono le uniche a essere lanciate a folle velocità, infatti nel trailer si possono vedere BMW e alcuni mezzi dell’esercito italiano.

Una grande reunion

Per l’ultima avventura di Mission Impossible sono stati fatti tornare quasi tutti i protagonisti dei capitoli scorsi, da Simon Pegg a Vanessa Kirby, da Rebecca Ferguson a Ving Rhames, al fianco di Tom Cruise fin dai primi film. Tra le sorprese ritorna anche l’agente speciale Eugene Kittridge, interpretato da Henry Czerny, ormai più di 25 anni fa. Non resta che attendere di andare al cinema, con un appuntamento fissato all’estate del 2023.