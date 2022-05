Fiat 500X e Tipo Hybrid: prova, prezzi, allestimenti

Fiat volta pagina e dà una scossa di elettrificazione alla sua gamma, introducendo il nuovo sistema ibrido su due delle sue best-sellers: Fiat 500X e Tipo. La scelta pare molto coerente, perché questi modelli ben si sposano per categoria e dimensioni a tale tipologia di motorizzazione, ovvero sia quel 1.5 Hybrid che è stato recentemente introdotto con Jeep Renegade e Compass, oltre che su Alfa Romeo Tonale.

Sistema Hybrid

Questo sistema Hybrid si colloca a metà strada tra un ibrido da 48V e un full hybrid, prendendo da entrambe il meglio che hanno a disposizione. Certo, dobbiamo rinunciare a percorrere molta strada in elettrico, infatti su Fiat 500X e Tipo Hybrid si possono fare giusto qualche centinaio di metri in questa modalità, tuttavia il supporto alla riduzione dei consumi e delle emissioni è molto importante. Il powertrain è formato da un motore termico della famiglia Firefly, il nuovo 4 cilindri 1.5 turbobenzina da 130 CV e 240 Nm, che lavora in coppia con una piccola unità elettrica che fornisce ulteriori 20 CV e che è montata nella scatola del cambio, un automatico doppia frizione a sette marce di derivazione Magna.

La batteria

L’unità elettrica viene alimentata da una batteria specifica, con un accumulatore che garantisce una capacità di 0,8 kWh, molto più di quanto accade con un sistema mild hybrid convenzionale. La parola d’ordine resta comunque semplicità, quindi la batteria ha 11 litri di volume complessivo, per un peso complessivo di 13,5 kg. Le dimensioni ridotte hanno permesso agli ingegneri di Fiat di trovarle una collocazione ideale nel tunnel all’altezza dei sedili anteriori.

Funzionamento

Rispetto alla batteria di 48V che ha un ruolo specifico di generatore e starter, il motore elettrico di Fiat 500X e Tipo Hybrid ha un compito molto più importante, perché avendo un collegamento diretto e meccanico con le ruote anteriori, essendo collocato nel cambio, fornisce trazione alla vettura. Le due auto si accendono sempre in elettrico, e quando si guida piano (massimo 30 km/h) e senza strattoni, la modalità a zero emissioni interviene a dare un piacevole contributo. Tutto ciò va ovviamente a vantaggio della riduzione dei consumi, un dato tangibile anche nella nostra prova.

Fiat 500X e Tipo: prova su strada

La prova su strada di Fiat 500X e Tipo Hybrid ci ha fatto conoscere la piacevolezza di questo sistema di ibridazione, che gestisce molto bene quella che è la fase più critica: la transizione da elettrico a termico, e viceversa. Sulle due vetture dell’ex Gruppo FCA, questo momento viene gestito grande fluidità, non ci sono spiacevoli strattoni e sollecitazioni, merito della struttura congegnata dagli ingegneri che prevede l’integrazione diretta tra le due unità.

Molto positiva anche la resa del nuovo motore 1.5 Firefly da 130 CV, che spinge già dai bassi regimi e ha un’erogazione molto graduale e mai scorbutica, regalando all’utente un confort di marcia di assoluto pregio. Il cambio automatico a doppia frizione e a sette marce, anch’esso una novità, svolge molto bene il suo dovere con cambiate fluide e veloci. Unica pecca l’assenza delle palette dietro al volante, anche se la loro assenza è giustificabile, in quanto non si parla di auto sportive. Per quanto riguarda la precisione dello sterzo, la 500X ha una taratura migliore, più solida e netta rispetto alla Tipo, che si conferma come auto pratica e da famiglia.

Prezzi

Il listino prezzi parte da 26.450 euro nel caso della Tipo e da 29.400 per la 500X. La Fiat dichiara che i valori medi dei consumi sono di 4,7 l/100 km per la Tipo e di 5,1 sulla 500X. Risultati che sono raggiungibili non solo sulla carta, dato che al termine della nostra prova, il computer di bordo delle due vetture ci ha confermato un dato simile e molto veritiero.