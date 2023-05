Abarth 500e: lanciate altre due versioni

Dopo il successo dell’attraente versione di lancio “Scorpionissima” super accessoriata, che in Europa ha registrato il tutto esaurito dopo poche settimane, Abarth lancia nel vecchio continente nuove aggiunte alla famiglia dello scorpione con il lancio delle nuove Abarth 500e e 500e Turismo (ora disponibile per la prenotazione nelle versioni hatchback e cabrio). Il carattere sportivo è certificato dal nuovo carattere tipografico Abarth in grigio titanio scuro apposto sul cofano anteriore e posteriore.

Abarth 500e e 500e Turismo: ecco le nuove versioni della prima elettrica dello scorpione

Inoltre, sul lato, accanto alla porta, è presente un nuovo logo elettrificato dell’azienda dello scorpione. All’esterno della Nuova Abarth 500e, diversi elementi di design la rendono unica e accattivante, a partire dal nuovo paraurti anteriore che rende la vettura ancora più grintosa e aggressiva, ispirandosi al passato.

Anche i cerchi in lega leggera da 17 pollici dal design inedito conferiscono alla nuova vettura uno stile ancora più aggressivo, insieme alle linee sportive della minigonna laterale, degli inserti del diffusore posteriore e delle nuove calotte degli specchietti in colore grigio mate. Anche la sportività trova la sua massima espressione a bordo: l’ambiente, i sedili sportivi, le doppie cuciture e il volante in vinile nero rendono la posizione di guida la più sportiva e confortevole.

Davanti al guidatore, due grandi schermi: un grande sistema di infotainment con touch screen da 26 cm (10,25″), il navigatore radio Uconnect e un cluster TFT da 7 pollici con grafica Abarth completano la dotazione. La nuova Abarth 500e incorpora un suono specifico che riproduce un suono di chitarra rock all’interno dell’abitacolo ogni volta che si accende o si spegne la vettura.

Per quanto riguarda invece la versione Turismo, si pone al vertice della gamma della nuova Abarth 500e. Questa auto combina potenza e bellezza, e uno spirito elegante e sportivo allo stesso tempo. Il fascino del modello è esaltato dai cerchi in lega di titanio da 18 pollici che combinano audacia moderna ed eleganza tradizionale. Anche il volante in pelle e Alcantara aggiunge un tocco di sportività. L’inconfondibile “rombo” di Abarth, grazie al generatore di suoni, accompagna ogni viaggio sulla 500e Turismo.

Inoltre, la nuova Abarth 500e Turismo integra comfort, tecnologia, sicurezza, sedili anteriori riscaldati, ricarica wireless per cellulari, telecamera posteriore e rilevatore di punti ciechi. Per completare l’esperienza sonora a 360° della nuova Abarth 500e Turismo, JBL incorpora il suo pluripremiato suono, una partnership che fa pompare l’adrenalina in ogni viaggio. Il vibrante e potente sistema audio JBL Premium offre un suono dinamico e coinvolgente con alti puliti, bassi forti e medi ben definiti per soddisfare il fan della musica più appassionato ed esigente.