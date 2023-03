Abarth 500e: tour europeo e ordini della Scorpionissima

Fino ad ora il tour della nuova Abarth 500e si è esteso per oltre 4.000 chilometri percorsi tra Italia, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Portogallo e Spagna. Si è messa in mostra con oltre 400.000 appassionati, ma tanti altri attendono il suo arrivo nelle successive tappe del tour, che vedrà impegnata la scorpioncina full electric per altri 5.000 chilometri da percorrere in Austria, Francia e Svizzera.

Ricordiamo come è fatta l’Abarth 500e

I dettagli tecnici della piccola EV di Abarth parlano di un motore anteriore da 155 CV e 235 Nm di coppia, con una batteria da 42 kWh. Le prestazioni per raggiungere la velocità da 0 a 100 km/h mostrano un dato di 7 secondi, mentre in ripresa da 40 a 60 km/h la versione elettrica della 500 Abarth è anche più veloce della 695 termica (1,5 secondi contro 2,5). Stessa sorte, secondo quanto racconta la Casa dello Scorpione, è nel confronto nel tempo sul giro nella pista “Misto Alfa Handling Track” di Balocco, che risulta un secondo più basso rispetto alla “sorella” con motore a combustione. Questi valori la mettono in una posizione di forza anche rispetto ad altre concorrenti blasonate, come la Mini Cooper SE e la Honda e.

La Scorpionissima ha fatto registrare 1.500 prenotazioni online

Il tour ha aiutato la nuova Abarth 500e a riscuotere interesse tra gli appassionati e tra i possibili acquirenti. Infatti, la prima elettrica di Abarth è stata prenotata online già da 1.500 clienti, che hanno approfittato dell’edizione di lancio, la Scorpionissima. Il Brand sportivo di Stellantis fa sapere che ci sono ancora poche centinaia di unità a disposizione per concretizzare la prenotazione sull’offerta di lancio. Da quanto emerge nei feedback arrivati ad Abarth, tra le caratteristiche più apprezzate della nuova Abarth 500e ci sono le prestazioni, la potenza elettrica, lo stile e il “rombo” emesso dal sistema Sound Generator. Il prezzo di lancio della versione Scorpionissima, che ha una dotazione che si può definire full optional, è di 43.000 euro.

La tappa italiana del tour è stata un successo

Si è svolta al Milan Games Week & Cartoomics, il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, agli e-sport e al mondo dei fumetti e in questa occasione oltre 150.000 persone si sono accostate alla Abarth 500e. L’abbinamento di Abarth alla Milan Games Week & Cartoomics ha contribuito a consolidare il legame del Costruttore di Stellantis con il mondo del gaming, come evidenziato dalle diverse iniziative lanciate negli ultimi anni, ad esempio l’e-sport team, denominato “Scorpion Team”. Dopo la tappa italiana, la 500e è stata in Germania, Paese in cui è stata svelata ai media nazionali, poi Abarth l’ha presentata al Motor Show di Bruxelles, dove oltre 270mila visitatori hanno potuto scoprire anche i dettagli più nascosti della piccola ma vivace elettrica. La seconda, quarta, quinta e sesta tappa del tour si sono svolte in Olanda, UK, Portogallo e Spagna, dove è intervenuto anche Marc Genè (ex pilota di Formula1 e vincitore della 24 Ore di Le Mans) nella veste di Ambassador locale di Abarth.