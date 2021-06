Fiat Pulse: compact-SUV brasiliano pronto al debutto

Le concessionarie Fiat brasiliane si preparano ad accogliere l’arrivo dell’atteso compact-SUV prodotto per il mercato locale, dove la filiale del marchio torinese è da tempo leader di vendite. Si tratta di Pulse, questo il nome scelto da un sondaggio online, ed esordirà negli showroom in Brasile a settembre 2021: la sua eventuale esportazione in Europa potrebbe essere definita più avanti.

Origine dell’architettura

Il B-SUV Fiat per il Brasile (codice interno: Progetto 363), anticipato da una recente anteprima e che verrà assemblato nelle linee di montaggio di Betim, deve il proprio nome ad una votazione fra gli utenti, invitati a scegliere fra “Pulse”, “Domo” e “Tuo”: il 65% delle 380.000 preferenze è andato a “Pulse”; nettamente staccate, invece, le proposte “Domo” (25%) e “Tuo” (10%).

La base di partenza, vale a dire il pianale, viene rappresentata dalla piattaforma MLA, ovvero la scocca modulare a sua volta derivata dal pianale PM1 utilizzato per la “compact” Fiat Argo, che nel primo trimestre di quest’anno si è attestata al quinto posto fra i modelli Fiat più venduti sul mercato brasiliano. Anche lo stile esteriore riprende un ampio ventaglio di particolari dalla stessa Argo, in produzione dal 2017 quale sostituta della longeva Fiat Palio, sebbene si notano alcuni accenti derivati dal pickup Fiat Toro (terzo modello Fiat Brazil più venduto nei primi tre mesi 2021), oggetto di un recente aggiornamento di immagine.

Poco più di 4 m

Le indicazioni relative alle misure esterne saranno ufficializzate nelle prossime settimane: è in ogni caso possibile attendersi, a fronte di una lunghezza corrispondente a quella di Argo anche in termini di interasse, che misura 2.510 mm (dunque poco più di 4 m, del resto la fascia di mercato sarà compact-SUV, quindi si ritiene che l’ingombro in senso longitudinale non dovrebbe variare molto), un’altezza libera da terra forse leggermente più elevata anche rispetto alla già notevole declinazione crossover Argo Trekking, in produzione dalla primavera 2019 e che misura ben 210 mm.

Quali motorizzazioni monterà?

“Bocche cucite”, nella fase di anteprima, riguardo al “capitolato” delle motorizzazioni. Sotto al cofano, può essere che Fiat Pulse venga equipaggiata con la lineup di unità motrici adottate dalla compatta Argo, ovvero il 1.0 3 cilindri da 77 CV (possibilità che indichiamo per completezza: tenuto conto che i dettagli sono da confermare, è tuttavia da tenere conto che questa motorizzazione sarebbe forse un po’ bassa per un compact-Sport Utility) ed il 1.3 a 4 cilindri da 109 CV (versione che equipaggia Argo Trekking), più eventualmente il 1.8 a 4 cilindri e da 139 CV, esclusivo della declinazione sportiva di punta HGT. In fase di illustrazione del nuovo nome, è in ogni caso emersa l’indicazione relativa ad un “Nuovo motore Turbo Flex”: staremo a vedere.

Un trimestre ai vertici di mercato

Come si accennava in apertura, il Brasile si conferma uno dei mercati di riferimento per Fiat: nei primi tre mesi del 2021, la filiale locale – anch’essa fa ovviamente capo a Stellantis – ha fatto registrare più di 102.400 nuove immatricolazioni (per la precisione: 102.423) fra autovetture e veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato del 20,5%.

Ed è Fiat anche il modello più venduto in Brasile nel periodo 1 gennaio-31 marzo: il pickup Strada, che nel primo trimestre 2021 ha totalizzato 28.870 nuove unità. Altre quattro proposte Stellantis erano presenti nella top ten di vendite: detto di Strada, il primo trimestre ha evidenziato ottimi risultati anche per Jeep Renegade (19.111 gli esemplari venduti), Fiat Toro (17.568), Mobi (17.524) e Argo (16.237), con Jeep in testa nel segmento SUV in virtù di 33.999 unità vendute ed una quota di mercato relativa nell’ordine del 22,8%.