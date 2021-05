Fiat anticipa il nuovo B-SUV per il Brasile

Fiat sta preparando un nuovo e interessante SUV per il segmento B che sarà destinato principalmente al mercato brasiliano. Noto come “Progetto 363” ha già un aspetto definitivo, ma senza nome ufficiale. Per questo il marchio italiano si è affidato al pubblico, che potrà votare il nome definitivo di questo nuovo SUV Fiat-B.

Il nome al voto

Le proposte che la casa italiana mette in tavola sono: Tuo, Domo e Pulse. Gli utenti potranno votare questi tre nomi attraverso uno spazio sul sito di Fiat Brasil e il nome con il maggior numero di voti nei prossimi giorni diventerà il nome ufficiale di questa nuova Fiat che dovrebbe scendere in strada già a settembre 2021.

Piattaforma MLA

Questo modello nascerà dalla nuova piattaforma MLA, anche se avrà un forte DNA Fiat Argo. Tuttavia la sua nuova immagine è 100% SUV, con un aspetto più robusto e fari che sembrano fondersi con la griglia grazie alla linea superiore ben marcata. Come altri B-SUV di oggi, opta nella parte posteriore per un aspetto più dinamico e un tetto bicolore rifinito con uno spoiler.

Meccanica

A livello meccanico monterà un tre cilindri turbo da 1.0 litri con circa 125 CV e 200 Nm di coppia, basato sullo stesso motore Firefly 1.0 utilizzato dalla Argo. Forse in listino ci sarà anche una versione entry level con motore 1.3 atmosferico da 110 CV e 139 Nm di coppia, in ogni caso entrambi saranno associati ad un cambio automatico.

Destinato al Brasile

La Fiat non ha pubblicato una data precisa per la fine di questa votazione, anche se si prevede che presto verrà scoperto il nome definitivo di questo modello, che, come anticipato, almeno inizialmente sarà esclusivo per il mercato brasiliano.