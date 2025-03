Stile sportivo, tecnologia avanzata e doppia anima, termica ed elettrica. Ecco la nuova proposta di Fiat Professional che ridefinisce il concetto di veicoli commerciali con i modelli Scudo S-Design ed E-Scudo elettrico, progettati per coniugare un’estetica moderna con la funzionalità necessaria sia ai professionisti che ai privati.

Un furgone iconico

La casa torinese rinnova il suo iconico furgone con un design distintivo, caratterizzato da una striscia diagonale sull’asse posteriore che ne sottolinea il carattere robusto e dinamico. L’aspetto estetico viene ulteriormente valorizzato dall’Icon Pack, che include cerchi in lega da 17 pollici Diamond Cut, paraurti verniciati e fari full LED, assicurando una visibilità ottimale in ogni condizione.

L’interno del veicolo si distingue per la versatilità del sistema Moduwork, una soluzione innovativa che trasforma la tradizionale configurazione a tre posti in una postazione di lavoro funzionale, ottimizzando al massimo lo spazio disponibile. Per affrontare climi rigidi, il Winter Pack offre un comfort aggiuntivo con sedili anteriori e volante in pelle riscaldati.

Per quanto riguarda il motore, la versione tradizionale è equipaggiata con un potente 2.0 BlueHdi da 180 CV abbinato a un cambio automatico, mentre la variante completamente elettrica, l’E-Scudo elettrico, dispone di un motore da 100 kW alimentato da una batteria da 75 kWh, capace di offrire fino a 352 km di autonomia nel ciclo WLTP, rendendola perfetta per una mobilità urbana sostenibile.

Sicurezza eccezionale

La sicurezza è un pilastro fondamentale di questa gamma, grazie all’integrazione di tecnologie avanzate come la telecamera Dynamic Surround View con visuale a 180 gradi, sensori di parcheggio anteriori, sistema Blind Spot Detection e telecamera posteriore, che assistono il conducente nelle manovre più complesse.

Non manca l’attenzione all’intrattenimento e alla connettività, con il sistema Radio NAV DAB integrato, mentre la funzione Keyless Start and Access semplifica l’accesso e l’avviamento del veicolo senza l’uso di chiavi fisiche.

Con questa nuova gamma, disponibile in Italia e arricchita da pacchetti opzionali personalizzabili, Fiat Professional dimostra ancora una volta la sua capacità di combinare tradizione e innovazione, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione del mercato dei veicoli commerciali moderni.