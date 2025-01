“Le nostre auto elettriche devono essere semplici e accessibili a tutti“. Con queste parole, il CEO di Fiat Grande Panda, Olivier Francois, ha introdotto il lancio del nuovo modello, tracciando il futuro di una vettura che si prepara a conquistare il mercato in diverse varianti: ibrido, elettrico e, potenzialmente, anche a benzina e 4×4.

Al vaglio la Fiat Grande Panda 4×4

Francois ha confermato che sono in corso valutazioni per il ritorno della storica versione a trazione integrale, un’icona amata da molti italiani. “Stiamo studiando la soluzione migliore“, ha dichiarato, suggerendo che il progetto è in fase avanzata e attende solo l’approvazione finale.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, oltre alle versioni elettrificate già annunciate, si ipotizza anche l’introduzione di una variante con motore a benzina e cambio manuale. Questa configurazione potrebbe essere inizialmente destinata ai mercati emergenti, con una possibile futura introduzione in Europa, sebbene subordinata alle normative sulle emissioni. Insomma, la Fiat Grande Panda ha tante potenzialità da sfruttare.

Niente sette posti

Francois ha invece escluso categoricamente l’idea di una versione a sette posti, indicando che per configurazioni più spaziose sarà necessario attendere il lancio della nuova Multipla. L’obiettivo è chiaro: riconquistare il Segmento B, un’area che Fiat ha dominato in passato con modelli iconici come la Punto e la Uno, posizionando la nuova Grande Panda in una fascia superiore rispetto all’attuale Panda.

Durante un’intervista con l’Ansa, il CEO ha espresso grande ottimismo per il futuro del marchio, anticipando “anni fantastici” e ribadendo l’importanza di rendere i veicoli elettrici accessibili a un pubblico sempre più ampio.