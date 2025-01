La Fiat Grande Panda è finalmente disponibile per gli ordini, combinando innovazione e design in un urban crossover compatto che punta a conquistare il mercato. Scopriamo insieme cinque dettagli che rendono questo modello unico e interessante.

Fiat Grande Panda, le innovazioni

Un elemento distintivo è il cavo retrattile integrato nel frontale, una soluzione ingegnosa per la versione elettrica. Collocato dietro uno sportellino nella calandra, il cavo è sempre pronto all’uso: basta parcheggiare vicino a una colonnina, aprire lo sportellino e collegarlo. Terminata la ricarica, il cavo si riavvolge automaticamente, garantendo ordine e praticità. Il prezzo di questa versione si colloca tra i 23 e i 25 mila euro.

Un altro dettaglio di rilievo sono le luci a pixel, che conferiscono al frontale un aspetto moderno e accattivante. Questa tecnologia, solitamente riservata a modelli di fascia alta come Hyundai e Polestar, viene resa accessibile al grande pubblico grazie alla Fiat Grande Panda, distinguendola nel segmento delle auto economiche.

Gli interni riservano piacevoli sorprese, come il caratteristico Bambox, un vano realizzato in bamboo posizionato davanti al passeggero. La plancia, dal design ovale, richiama la storica pista di prova del Lingotto, un omaggio alla tradizione Fiat. Tra i dettagli nostalgici spicca la riproduzione della Fiat Panda 1980, uno degli easter egg Fiat nascosti nell’auto, che strizza l’occhio agli appassionati del marchio.

Tante personalizzazione

La personalizzazione è un altro punto forte, con numerose scritte personalizzate che decorano l’auto. Sul retro campeggia il logo Panda con un carattere esclusivo, mentre sulle fiancate il nome del modello è in rilievo e può essere arricchito con adesivi paracolpi. Gli interni seguono lo stesso trend, con dettagli come il “Panda Made with Love” sui sedili anteriori e il simpatico “Ciao!” sul pannello del portellone, che saluta gli utenti quando accedono al bagagliaio spazioso.

Parlando di capacità, il bagagliaio offre 361 litri, superando di 136 litri la precedente Panda e di 50 litri la Citroen C3, sua principale concorrente. Inoltre, ben 13 vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo assicurano spazio per ogni necessità. Con queste caratteristiche, la Fiat Grande Panda si presenta come un urban crossover che combina praticità, innovazione e originalità, rappresentando una scelta vincente nel segmento delle auto economiche.