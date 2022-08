Fiat Fastback: il SUV coupé si svela in Brasile

La Fiat Fastback segna il debutto del Brand italiano nel segmento dei SUV Coupé. Certo, rispetto alla concorrenza è arrivato in ritardo, ma adesso ci siamo. Infatti, la Renault è già sul pezzo da tempo con l’Arkana e la Volkswagen ha risposto da qualche mese con la Taigo. Mentre tra i brand premium la capostipite è stata la prima generazione della BMW X6, ormai sulla breccia dal lontano 2007.

Fiat Fastback arriverà prima in Brasile

Pensata per il mercato brasiliano, la Fiat Fastback farà il suo debutto nel paese sudamericano; poi, se i piani commerciali di Stellantis lo consentiranno, arriverà anche nel Vecchio Continente. D’altra parte, non sarebbe il primo caso di un modello esportato dal Brasile, in passato ci fu la Uno CS, anche la Palio arrivò da lì, mentre di recente la Fiat Tipo di ultima generazione è stata pensata per un mercato globale. Tra i marchi concorrenti ricordiamo l’approdo dal mercato brasiliano della Ford Ecosport, e della Volkswagen Taigo.

Forme che esprimono carattere

Le forme della Fiat Fastback esprimono un certo carattere per via delle nervature che percorrono il cofano e la fiancata. La Coda, chiaramente, è l’elemento che la contraddistingue maggiormente, per via del lunotto inclinato inglobato nel portellone e dei montani discendenti. Per le foto di lancio è stata scelta una vettura bianca con inserti in nero lucido, tra cui la grande calandra. Come sulla BMW X4 troviamo dei gruppi ottici sottili, e sopratutto la coda ricorda la vettura della Casa dell’Elica. Non mancano le protezioni dei passaruota ed un’altezza da terra importante.

Si sa poco sulla meccanica

Non è noto però se possa essere dotata di trazione integrale, né si conoscono le motorizzazioni che andranno ad equipaggiare la gamma. Probabilmente adotterà il 1.3 turbo benzina identificato dalla sigla FireFly e, in Europa, nel caso arrivasse, potrebbe essere proposta anche in una variante ibrida, magari con un pratico sistema a 48 Volt.