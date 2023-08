Nel corso di una intervista concessa ad Autocar il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois ha confermato che la principale casa automobilistica italiana si concentrerà su ciò che sa fare meglio e cioè su auto compatte. Nella sua gamma dunque non ci saranno auto sportive e nemmeno berline di grandi dimensioni. Il CEO del marchio torinese di Stellantis ha rilasciato queste dichiarazioni nella stessa intervista in cui ha confermato ufficialmente che in futuro ci sarà spazio per una Abarth 600.

Fiat farà solo auto piccole: niente auto sportive o berline di grandi dimensioni

Francois ha ricordato che Fiat fa parte di un gruppo di grandi dimensioni di cui fanno parte ben 14 marchi e dunque è giusto che ognuno punti sulle proprie specificità piuttosto che avere una gamma troppo grande. Il CEO ha ribadito che secondo Stellantis ogni marchio deve avere un proprio obiettivo e ovviamente deve essere redditizio. Dunque a Fiat è stato dato il compito di occuparsi dei segmenti delle auto compatte. Non a caso nei mesi scorsi è stata presentata la Topolino che farà parte del segmento delle microcar.

Nel Segmento A ci sarà spazio per la nuova 500 elettrica che in futuro riceverà una nuova generazione. Nel segmento B troveranno spazio la nuova Panda che sarà svelata il prossimo anno e Fiat 600 che invece è stata appena presentata. Nel 2025 toccherà ad un crossover di segmento C che si chiamerà Multipla e che con i suoi 4,3 m di lunghezza dovrebbe essere l’auto più grande della gamma di Fiat.