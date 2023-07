Fiat si conferma leader delle vendite per Stellantis nei primi sei mesi del 2023

Nei primi sei mesi del 2023 Fiat è stato il brand che ha registrato il maggior numero di vendite a livello globale per quanto concerne il gruppo Stellantis. Sono state oltre 645 mila le immatricolazini registrate nella prima metà dell’anno dalla principale casa automobilistica italiana che ha registrato una crescita del 10 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Fiat: le sue vendite crescono del 10% e si conferma leader nelle immatricolazioni per il gruppo Stellantis

Oltre ad essere il marchio di Stellantis che ha venduto di più, Fiat si conferma un marchio dalle vendite ben distribuite a livello globale. Queste infatti non si concentrano in un solo continente come spesso avviene con altri marchi ma sono distrbuite per metà in Europa e per l’altra metà al di fuori dei confini europei con in particolare il Sud America come area principale. Da segnalare in particolare che la casa automobilistica torinese è leader in tre diversi paesi che si trovano in tre diverse aree: Italia, Brasile e Turchia.

In Brasile la casa italiana ha una quota di mercato del 22 per cento, in Turchia del 18,2 per cento e in Italia del 12,8 per cento. In Europa si sono registrate ben 271.800 unità vendute su un totale di 645 mila. Fiat 500 è risultata essere l’elettrica pià venduta di Stellantis e anche la più venduta in Europa per quanto concerne i segmenti A e B. In Italia Fiat Panda è stata l’auto più venduta nei primi sei mesi dell’anno. In Turchia Fiat Tipo è stata leader del mercato nello stesso periodo. Il pickup compatto Strada è al primo posto tra i modelli più venduti in Brasile nella prima metà del 2023.